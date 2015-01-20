Senegal Sow ile güldü



Senegal ve Cezayir, Ekvator Ginesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 30'uncu Afrika Uluslar Kupası'na (CAF) aldıkları önemli galibiyetlerle başladılar.

Turnuvanın en ‘zorlu' grubu olan C grubunda Senegal, güçlü rakibi Gana'yı 2-1 yenerek bir sürprize imza attı.

Son olarak Dünya Futbol Şampiyonası'nda ikinci tura çıkan Cezayir ise geriye düştüğü maçta Güney Afrika'yı 3-1 yendi.

Senegal'in Gana karşısındaki ilk golünü Hannover 96'nın eski futbolcusu Mame Diouf atarken galibiyeti getiren golü oyuna sonradan giren Fenerbahçeli Moussa Sow (üst resim) 90+4'üncü dakikada kaydetti.

Senegal Andre Ayew'in penaltı golüyle henüz 14'üncü dakikada öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

Güney Afrika'nın hayal kırıklığı

Güney Afrika için Afrika Uluslar Kupası'ndaki negatif seri devam ediyor. “Bafana Bafana”lar, turnuvada oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi.

Thuso Phala'nın golüyle (50.) öne geçen Güney Afrika, üç dakika sonra Tokelo Rantie'nin penaltıyı kaçırmasıyla skoru 2-0'a çıkarma fırsatını kullanamadı. Cezayir daha sonra Thulani Hlathwayo'nun kendi kalesine (68.), Faouzi Ghoulam (72.) ve Islam Slimani'nin (82.) golleriyle sonuca gitti.