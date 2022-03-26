Senegal'i tek golle geçen Mısır, Dünya Kupası yolunda avantajı kaptı

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Mısır, Senegal'i 1-0 yenerek rövanş için avantaj yakaladı.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finalistleri Mısır ile Senegal bu kez Dünya Kupası yolunda karşılaştı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'ı penaltılarda mağlup eden Senegal tarihinde ilk kez kupaya uzanmıştı.

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. tur ilk maçında ise Mısır, konuk ettiği Senegal'i 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Saliou Ciss'in 4. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanan Mısır rövanş öncesi avantajı kaptı.

Senegal'de oynanacak rövanş maçının ardından turu geçen taraf Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Tur ilk maçlarında alınan diğer sonuçlar şu şekilde:

Kamerun 0-1 Cezayir

Demokratik Kongo 1-1 Fas

Mali 0-1 Tunus

Gana 0-0 Nijerya