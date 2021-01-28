Senegal'de ulusal parkta 700'den fazla ölü pelikan bulundu

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Kuzey Senegal'de bulunan bir UNESCO Dünya Mirası bölgesinde 750 ölü pelikan kuşu bulundu.

Yüzlerce cansız pelikanı Djoudj Kuş Cenneti Ulusal Parkı'nda görev yapan orman muhafızları buldu. Djoudj'ye her yıl Sahara'dan Batı Afrika'ya geçen kuşlar uğruyor.

Senegal Milli Parklar Direktörü, "İnceleme için bazı örnekler aldık. Gelecekte ölüm sebeplerinin ne olduğunu öğreneceğimizi umuyorum" dedi.

Sosyal medyada tüylerinin rengi kararmış, sahilde cansız yatan yüzlerce pelikanın görüldüğü bir video paylaşıldı. Bu video doğrulanmadı.

Yetkililer, ölü kuşların önlem olarak yakılması için parkı geçici olarak kapattı.