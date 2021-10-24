Senegal'de at arabası, mayının üzerinden geçti; 2'si ilkokul öğrencisi 6 genç öldü

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Batı Afrika ülkesi Senegal'de eski bir mayın, at arabası üzerinde giden 6 gencin ölümüne sebep oldu. Yağmur yağışının, toprak altında kalan mayını tekrar yeryüzüne çıkarttığına inanılıyor.

Olayın meydana geldiği Casamance bölgesi, Afrika'da en uzun süredir devam eden çatışmalardan birine ev sahipliği yapıyor. 1982'den bu yana devam eden çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

Mayın, cuma günü Gambiya sınırı yakınlarındaki bir kasabada patladı.

Sindian Belediye Başkanı Yankouba Sagna, "Bir araba, mayına çarptı. Cuma namazından dönen gençleri taşıyordu. Patlayan mayın yeni koyulmamıştı. Tarım bölgelerinde eski mayınlar duruyor. Yağmur yağınca ortaya çıkıyorlar. Sürekli buradaki mayınların çıkarılmasını istiyorduk" dedi.

Senegal Devlet Başkanı, olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Eğitim Bakanı, ölenlerden ikisinin ilkokul çağında olduğunu ifade etti.