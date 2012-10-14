Senegal - Fildişi Sahili maçında taraftarlar olay çıkardı

Maçta Fildişi Sahili'nin kazandığı penaltı vuruşuyla işler çığrından çıktı. Senegal'in başkenti Dakar'da oynanan Senegal-Fildişi Sahili maçı 2-0 konuk takımın üstünlüğüyle devam ederken çıkan olay nedeniyle yarıda kaldı.

Karşılaşma 87. dakikada tatil oldu



Fildişi Sahili'nden Trabzonsporlu Zokora ve Bamba ile Galatasaraylı Eboue, Senegal'den ise Fenerbahçeli Sow'un da milli takım kadrolarında bulunduğu maçta Didier Drogba penaltıyı gole çevirince saha karıştı.

Senegalli taraftarlar tribünlerden sahaya taş yağdırdı. Futbolcular yaralanma tehlikesi geçirdi. Tribünlerde ve sahada polisle çatışan yüzlerce Senegalli gözaltına alındı. Karşılaşma 87. dakikada tatil edildi.