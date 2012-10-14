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Spor

Senegal - Fildişi Sahili maçında taraftarlar olay çıkardı

Fildişi Sahili, deplasmanda Senegal karşısında durumu 2-0 yapınca ortalık karıştı

14 Ekim 2012 23:10

Maçta Fildişi Sahili'nin kazandığı penaltı vuruşuyla işler çığrından çıktı. Senegal'in başkenti Dakar'da oynanan Senegal-Fildişi Sahili maçı 2-0 konuk takımın üstünlüğüyle devam ederken çıkan olay nedeniyle yarıda kaldı.

Karşılaşma 87. dakikada tatil oldu


Fildişi Sahili'nden Trabzonsporlu Zokora ve Bamba ile Galatasaraylı Eboue, Senegal'den ise Fenerbahçeli Sow'un da milli takım kadrolarında bulunduğu maçta Didier Drogba penaltıyı gole çevirince saha karıştı.

Senegalli taraftarlar tribünlerden sahaya taş yağdırdı. Futbolcular yaralanma tehlikesi geçirdi. Tribünlerde ve sahada polisle çatışan yüzlerce Senegalli gözaltına alındı. Karşılaşma 87. dakikada tatil edildi.

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