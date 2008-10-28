Senecky'den iddialı açıklamalar



Türkcell Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla, 8. haftayı 3. sırada geride bırakan Ankaraspor, Fortis Türkiye Kupası'nda da İstanbulspor'u deplasmanda 0-1'lik skorla geçerek gruplara kalma başarısını göstermişti.



Alınan galibiyetlerde büyük pay sahibi olan Stefan Senecky, Ankaraspor'un gruplarda Galatasaray'la yapacağı ilk mücadele öncesi yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi: "Turkcell Süper Lig'de son haftalarda almış olduğumuz başarılı sonuçları, Fortis Türkiye Kupası'nda da devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray'la oynayacağımız mücadelenin kolay olmadığını takım olarak biliyoruz. Ama herkesin bildiği gibi biz de bu sezonun formda ekiplerinden biriyiz.



Galatasaray'la oynayacağımız karşılaşmanın oldukça zevkli geçeceğini tahmin ediyorum. Biz, Ankaraspor olarak sahada koşan, rakibe baskı yapan, rakibin oyun anlayışını bozan bir takım haline geldiğimize inanıyorum. Eğer bu karşılaşmada da bunları istediğimiz gibi yapabilirsek, Galatasaray gibi güçlü bir takımdan istediğimizi alız."



Sahamızda oynayacak olmanın Ankarasporumuz için avantaj olduğunu belirten tecrübeli eldivenimiz Stefan, sözlerine şöyle davam etti: "Gruplardaki ilk mücadelemizin kendi evimizde olması bizim için ayrı bir avantaj. Eğer seyircimiz de bizi izlemeye gelirse, bu gücü arkamızda hissedersek, gelen seyircimizin yüzünü kara çıkarmayacağımızı düşünüyorum."



Ankaraspor'a geldiği günden bu yana kritik kurtarışlarla, mavi-beyazlı ekibimizin başarısında büyük pay sahibi olan eldivenimiz Stefan son olarak: "Bu karşılaşmada da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım, bu mücadelede de kalemizi gole kapatacağım." dedi.