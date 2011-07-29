-SENECKY VE UĞUR UÇAR DA İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Futbolda şike soruşturması kapsamında Ankaragücü kalecisi Stefan Senecky ve Uğur Uçar ifade verdiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Başkent temsilcisinin Slovak kalecisi Senecky ve geçen sezon Galatasaray'dan transfer edilen Uğur Uçar, ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Bunun üzerine iki futbolcu da dün akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gitti. Uğur Uçar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından sabah uçakla tekrar Ankara'ya dönerek, takımının idmanına katılırken, kaleci Senecky'nin ise sorgusunun devam ettiği ifade edildi.