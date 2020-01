Sendikayı Kayseri’den, Ankara’ya taşıyorlar

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- TÜM Gıda İş Sendikası’nın yapılan 2’nci Olağan Genel Kurulu\'nda, seçimlere tek liste ile giren Oğuz Berk genel başkan seçildi. Gıda sektöründe faaliyet gösteren her firmadan temsilci aradıklarını ifade eden Berk, Türkiye genelinde örgütleneceklerini ve Kayseri\'de bulunan sendika genel merkezini yakın zamanda Ankara’ya taşıyacaklarını belirtti.

Tüm Gıda İş Sendikası Genel Merkezi 2’inci Olağan Genel Kurulu yapıldı 2013 yılında kurulan

sendikanın hizmet binasında yapılan kongrede Oğuz Berk tek liste ile seçime girdi. Genel Başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Tüm Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Oğuz Berk, “Hepimiz kul hakkına riayet edersek, hiçbir sorun kalmaz” dedi. Berk, bugüne kadar Tüketiciler Birliği, Tüm Gıda İş Sendikası ve başka platformlarda faaliyet gösterdiklerini demokrasi, insan, tüketici, işçi haklarının aslında \'Kul hakkı\' olduklarını belirterek şöyle dedi:

\"Bizim hangi çatı adı altında olursa olsun, savunacağımız tek bir hak vardır, o da kul hakkıdır. İşçi, işvereni, üreticisi, tüketicisi hepimiz kul hakkına riayet edersek, hiçbir sorun kalmayacak. Ama bizler asıl problem yerine bir şeyleri evirip çevirip mecrasında çıkarmayı seviyoruz. Tüm Gıda İş yeni bir sendikadır. Önümüzdeki dönem teşkilatlanma dönemidir. Türkiye’nin her yanında gıda sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde bir adet temsilci edinmek ilk amacımız. Bize bu görevi layık gören tüm arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.

Sendikanın örgütlenme çalışmalarına hız vereceklerini kaydeden Berk, halen Kayseri olan genel merkezi önümüzdeki süreçte Ankara’ya taşıyacaklarını bildirirken, \"Ankara merkezli faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Türkiye\'nin her yanında Gıda sektöründeki her bir firmadan sendikamız için bir temsilci arıyoruz. Bu konuda birlikte mücadele etmek isteyen arkadaşlarımızı sendikamıza bekliyoruz” diye konuştu.

Berk, ayrıca genel merkezleri Kayseri´de bulunan ve aralarında Tüm Gıda İş Sendikası’nın da yer aldığı 5 sendikanın katılımıyla kurulan Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun da genel merkez olarak Ankara’ya taşınacağını kaydetti. Diğer yandan Berk, oy birliği ile sendikanın genel başkanlığına seçilirken, Genel SekreterliğeAli Çelik, Mali Sekreterliğe Uğur Şarvan, Eğitim Sekreterliğine Mustafa Çolakoğlu ve Teşkilatlanma Sekreterliğine Gökhan Güneş getirildi.



FOTOĞRAFLI