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Sendikaya üye olan 250 işçi işten atıldı

Adıyaman'da iplik fabrikasında çalışan 250 işçi sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atıldı

27 Ocak 2013 01:50

Adıyaman'da Güçlü Tekstil ve iplik fabrikasında çalışan 250 işçi, iddiaya göre sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işlerine son verildi. İşten çıkarıldıkları gerekçesiyle akşam saatlerinde Demokrasi Parkı'na gelen 250 işçi, basın açıklaması yapıp, fabrika yönetimini protesto etti.

Sendika'ya üye oldukları gerekçesiyle çalıştıkları tekstil fabrikasından 250 işçinin çıkarıldığını belirten Öz İplik-İş Sendikası Adıyaman Şubesi Başkanı Mahmut Tamer, eylemi işten çıkartılan işçilerin haklarını aramak için düzenlediklerini söyledi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde işçiler adına konuşan Tamer, şöyle konuştu: "Tekstil ve iplik fabrikasında çalışan işçilerin yüzde 90'ı sendikamıza üye oldu. Bu durumu öğrenen fabrika yetkilileri ise sendikayı kabul etmeyeceğini bize bildirdi.

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