sendika.org'dan 'Hatay'da El-Kaide dosyası'

Antakya Belediye Parkı’nda En Nusra Cephesi’ne bağlı kalabalık bir gruptan bazı cihatçılarla, grubun kullandığı bir ev ve araç görüntülendi. Cihatçılardan birine ait bellekten çıkan görüntüler Antakya parkında dinlenen “misafirlerin” Suriye’de çatışan El Kaide bağlantılı gruplar olduğu öne sürüldü.

Sendika.org'un haberi şöyle:

Hatay Yeşilpınar Belediyesi’nin düzenlediği Barışa Çığlık etkinliğinin ikinci gününde Sendika.Org ve Sendika.tv ekibi olarak röportaj için Suriyeli muhaliflerin uğrak yeri Antakya Belediye Parkı’na gittik. İlk önce esnaftan birinin yanımıza getirdiği muhalif olmayan bir Suriyeliyle röportaj yapmak istedik.

Suriye’de savaşan cihatçıların Hatay’da elini kolunu sallaya sallaya dolaştığını, bu nedenle de Türkiye’de can güvenliğinin olmadığını söyleyerek isim ve görüntü vermeyi reddetti. Yalnızca sesini kaydedebildiğimiz Suriyeli Suriye’de savaşanların çoğunun dışardan gelen cihatçılar olduğunu ve Alevi-Sünni çatışması çıkarmak istediğini söyledi.

'Esad muhalifi görüntü vermekten çekinmedi'

Röportaj bitmeden esnaf bir araçtan inerek hızla parkın kıyısındaki Park Apartmanı’na yönelen 5-6 kişilik cihatçı bir grubu işaret etti. Görüntü almamıza fırsat kalmadan grup apartmana girdi. Daha sonra grubun indiği araçta birkaç küçük çocuk kaldığını fark ederek, beklemeye başladık.

O esnada ilk röportajımızda çevrede birikenler arasında yer alan ve kameramıza takılan bir başka Suriyeliye röportaj teklif ettik. Bu kez görüntü vermekten hiç çekinmeyen biri vardı karşımızda. Kendisinin Esad muhalifi olduğunu, Esad rejiminin öyle ya da böyle devrileceğini söyledi.

'Cihatçılar Antakya Belediye Parkı'nda dinleniyor'

Bu esnada 5-6 kişilik grubun indiği aracın etrafında bazı gençler de bizi gözetliyordu. Daha sonra bölgeden ayrılır gibi yaparak, apartmanın girişini gören bir başka noktaya geçtik. Kısa süre sonra bıyıksız uzun sakalları ve bol pantolonlarıyla Selefi oldukları izlenimi veren iki kişi dışarı çıktı ve araca yöneldikleri anda görüntüledik.

Daha sonra elimize apartmanda kalan cihatçılardan birine ait, içi Antakya’dan ve Suriye’den görüntülerle dolu bir bellek geçti. Bellekte El Kaide’nin Suriye’deki uzantısı olan El Nusra Cephesi’nin bayrağının yanı sıra, apartmanda kalan cihatçıların Antakya Belediye Parkı’nda dinlenirken çektikleri fotoğraflarla aynı kişilerin Suriye’de silah kuşanmış halde poz verdiği farklı görüntüler çıktı.

'El Kaide’ye yardım Türkiye’den'

Washington Post gazetesi 20 Ağustos’ta internet sitesinden yayımladığı bir haberde, El Nusra Cephesi adı altında Suriye’de Esad rejimine karşı savaşan El Kaide bağlantılı grupla görüştüğünü yazdı. Özgür Suriye Ordusu’nun seküler olduğunu, kendilerinin cihat için savaştığını belirten militanlar, Türkiye üzerinden dış yardım aldıklarını itiraf ediyordu.

El Nusra cephesi, 29 Mayıs'ta Deyr Ez Zor kentinde 13 işçinin boğazlarının kesilerek öldürülmesi gibi katliamları üstlenmişti. Özel El İhbariye kanalının Şam'daki bürosuna yönelik yedi kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı da üstlenen örgüt ayrıca sivillerin yoğun olduğu yerlerde bombalı saldırılar düzenlediği için eleştirilerin hedefi oluyor. Mayıs ayında örgüt Şam ve Halep'te düzenlenen bombalı saldırıları da üstlenmişti.

Park apartmanında kalan cihatçılardan birine ait bellekten çıkan fotoğrafları şöyle: