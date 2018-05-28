Sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan gözaltına alındı!

Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, Sendika.Org’da yayımlanan “Diktatörlüğü durdurabiliriz” başlıklı haberi ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Demirhan, Mecidiyeköy Polis Karakolu’ndaki ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü.

Sosyal medya hesanı Twitter'dan gözaltıyı duyuran Demirhan, "Polis bu kez ofise vakitlice geldi. Seçim öncesi "anormal" sansür tedbirleri başlamış görünüyor" diye yazdı.

Demirhan Twitter'dan şunları paylaştı: