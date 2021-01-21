Sendikalı oldukları için işten çıkarılan Çorumlu metal işçilerinin direnişi sürüyor

Sendikalı oldukları için tazminatsız işten atılan Çorum’daki Ekmekçioğulları Metal şirketinin işçileri, Ankara’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelere DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, Birleşik Metal İş şube yöneticileri de katıldı. Ekmekçioğulları Metal işçileri daha sonra direnişe devam etmek üzere Çorum’a geri döndü.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, pazartesi günü Çorum’da işçilere yaptığı ziyarette 90 işçinin kod 29 denilen “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmak” gerekçesiyle işten çıkarıldığını belirtmişti. Çerkezoğlu, “8-10 saat ölümüne çalışan işçilerin ahlakını ve iyi niyetini sorgulamak kimsenin haddine değildir. İşçileri açlığa ve yoksulluğa mahkum etmenin vebali büyüktür. Bu yanlıştan dönün” demişti.

Çerkezoğlu, Ekmekçioğulları işçileriyle ilgili şu bilgileri vermişti:

“Çorum’da işçi arkadaşlarımız sendikalı oldular, bütün yasal prosedürler tamamlandı. Arkadaşlarımız önce kod 4’ten, sonrasında 58 işçi arkadaşımız kod 29’dan işten çıkarıldı. Nedir kod 29? Ahlak ve iyi niyet kuralları dışındaki haller demek. Evet, arkadaşlarımızı ahlak ve iyi niyet kuralları dışındaki hallerden işten çıkaranlar açıkça işçileri açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmektedir. Kod 29 bir damga gibidir, bir kara listedir. Bu şekilde işten çıkartılan işçiler bir başka yerde zor iş bulacaktır. Çalışma Bakanlığına şunu söylüyoruz; kod 29’la işten çıkarmanın yaygınlaştığı Türkiye’de bu başvurular otomatik olarak kabul edilmesin. Önce inceleme yapmak zorundalar. İşveren, iddiasını kanıtlamak zorundadır. Kod 29 zulmüne son verilmelidir."