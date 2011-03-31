-SENDİKALI MEMURA 45 LİRA ÖDEME ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Maliye Bakanlığı, ocak ayına ait 45 liralık toplu sözleşme priminin sadece o ay sendikalara üye olan memurlara ödeneceğini bildirdi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Sağlık-Sen, bir yazıyla Maliye Bakanlığına başvuruda bulunarak, "Torba Yasa"daki düzenleme göz önüne alınarak şubat ayında sendika üyesi olan personelin ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan Ocak 2011 dönemi için öngörülen 45 liralık toplu sözleşme priminden yararlanıp yararlanmayacakları konusunda görüş istedi. Maliye Bakanlığının sendikaya verdiği yanıtta, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretlerinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 45 lira toplu sözleşme primi ödeneceğini anımsattı. Bakanlık, bu hüküm uyarınca yapılan ödemenin, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacağını ve ilgili mevzuat uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınamayacağına işaret etti. Torba Kanun ile getirilen hüküm uyarınca, kamu görevlilerine 2011 yılı ocak ayına ait toplu sözleşme primi ödenebilmesi için ilgililerin ocak ayında kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretlerinden üyelik ödentisi kesintisinin yapılmış olması gerektiğini vurgulayan bakanlık, sendikaya ilettiği yanıtta şunları kaydetti: "Bu itibarla, 2011 yılı Şubat ayında kamu görevlileri sendikasına üye olan ve dolayısıyla ocak ayında aylık veya ücretinden sendika üyeliği ödentisi kesilmemiş olan kamu görevlilerine 2011 yılı Ocak ayına ait 45 lira toplu sözleşme priminin ödenmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir."