-Sendikalı memur sayısı iki kat arttı ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - Kamuda toplu görüşmelerin başladığı 2002'den bu yana 10 yıllık dönemde sendikalı memur sayısı, 650 bin 770 kişiden 1 milyon 195 bin 102'ye yükseldi. Sendikalaşma oranı da yüzde 47,9'dan yüzde 63,7'ye çıktı. Bu süreçte, Memur-Sen'in yükselişi dikkati çekti. Konfederasyonun 2002 yılında 41 bin 871 olan üye sayısı, 2011'de 515 bin 378'i buldu. Türkiye Kamu-Sen'in üye sayısının sınırlı bir artışla 329 bin'den 394 bin'e yükseldiği 10 yıllık dönemde, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) üye sayısı ise 262 bin'den 232 bin'e geriledi. Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine dayanarak hazırladığı çalışmada 2002-2011 dönemine ilişkin istatistiklere yer verildi. Buna göre, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca mülki idare amirleri, silahlı kuvvetler mensupları, ceza infaz kurumlarında çalışanlar gibi sendika üyesi olmayacak kamu görevlileri dışarda tutulduğunda, Türkiye'de 2011 yılı itibariyle sendika üyesi olabilecek toplam kamu çalışanı sayısı 1 milyon 874 bin 543. Bunlar içinde sendika üyesi kamu çalışanlarının sayısı, 1 milyon 195 bin 102 oldu. Sendikalaşma oranı da yüzde 63,75 olarak hesaplandı. -Kamuda sendikalaşma oranı artıyor- Türkiye'de 2002 yılında sendika üyesi olabilecek kamu çalışanı sayısı 1 milyon 357 bin 326, sendika üyesi çalışan sayısı ise 650 bin 770 idi. Buna göre sendikalaşma oranı yüzde 47,95 düzeyindeydi. 2003 yılında kamuda çalışan sayısı 1 milyon 272 bin 267 kişiye gerilerken, sendikalıların sayısı 788 bin 846'ya çıktı. Sözkonusu yılda yüzde 62'yi bulan sendikalaşma oranı, sonraki yıllarda sırasıyla yüzde 50,3, yüzde 47,2, yüzde 49,7, yüzde 52,9, yüzde 55, yüzde 57, yüzde 58 ve yüzde 63,75 oldu. 2002-2011 döneminde kamu sendikalarına üye sayısı 554 bin kişi arttı. Memur-Sen'in üye sayısındaki artış da 473 bin olarak hesaplandı. 2002 yılında 41 bin 871 üyeye sahip Memur-Sen'in üye sayısı, yıllar içinde katlanarak 2011 yılında 515 bin 378'e ulaştı. Buna göre 2011'de kamu çalışanlarının yüzde 27,5'i Memur-Sen, yüzde 21'i Türkiye Kamu-Sen, yüzde 12,4'ü KESK, yaklaşık yüzde 1'i de bağımsız sendikalara üye bulunuyor. Başı çeken 3 konfederasyonun 2002'deki tablosuna bakıldığında Memur-Sen'in yüzde 3,1, Türkiye Kamu-Sen'in yüzde 24,2, KESK'in ise yüzde 19,3 payı olduğu görülüyor.