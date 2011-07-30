Sendikalı işçi sayısı 1 milyonun altında

T24 - Kayıtlı 10 milyonu aşkın işçinin olduğu Türkiye'de sendikalı işçi sayısının yaklaşık 922 bin düzeyinde bulunduğu ortaya çıktı.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, sendikalı işçi istatistikleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarının dikkate alınmasını ertelenmesiyle bir çok iş kolunda sendikaların yetkisinin düşmesi, yüzbinlerce işçinin toplu sözleşmesiz kalması önlendi.





SGK'nın Nisan 2011 verileri dikkate alındığında Türkiye'de toplam 10 milyon 314 bin 95 kayıtlı işçi çalışıyor. Bu işçilerin 922 bin 188'i ise bir işçi sendikasına üye bulunuyor. Bu veriler çerçevesinde Türkiye'deki sendikalaşma oranı yüzde 8.94'e karşılık geliyor.





SGK'nın bu verileri, son olarak 2009'da yayımlanan bakanlık verileriyle büyük farklılık gösteriyor.





Sendikalaşma oranının yüzde 59.88 olarak açıklandığı bakanlık verilerinde, Türk-İş'in 2 milyon 239 bin 341, Hak-İş'in 431 bin 550, DİSK'in 426 bin 232, bağımsız sendikaların 135 bin 556 olmak üzere toplam 3 milyon 232 bin 679 sendika üyesi olduğu belirtiliyor.







Yüzde 70'i baraj altında





Türkiye'de Türk-İş'in 33, Hak-İş'in 11, DİSK'in 16, bağımsızların 44 olmak üzere toplam 104 işçi sendikası bulunuyor.





Sendikalı işçi sayısına ilişkin istatistikler SGK verileri dikkate alınarak yayımlansaydı, toplu sözleşme yetkisi için aranan yüzde 10'luk iş kolu barajını aşmış ve yetkili olan mevcut 51 işçi sendikasının 35'i baraj altında kalacaktı.





Tarım iş kolunda yüzde 10'luk iş kolu barajının dikkate alınmaması nedeniyle buradaki 6 sendika da ayrı tutulduğunda, baraj şartına tabi olup bunu aşabilen sendika sayısı 10 ile sınırlı olacaktı.







İlk iş istatistik sorunu





Yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilen Faruk Çelik, istatistik sorununun devam ettiğini bakanlığa gelmesinden kısa süre sonra öğrenince gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.





İstatistiklerin SGK tarafından yayımlanmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesine karşın sendikal yasaların değişmemesi nedeniyle Bakan Çelik, sendikaları zor durumda bırakacak bu durumun ortadan kaldırılması için yeni bir ertelemenin yapılmasını sağladı. Böylece tüm sosyal taraflar istatistik baskısından kurtularak sendikal kanunlarda yapılacak değişiklikler için zaman kazanmış oldu.





Bakanlık yetkilileri, sendikalı işçi sayısına ilişkin değerlendirmelerin kamuoyuna yansımasıyla, sınırlı da olsa bazı yanlış algılamalar oluştuğunu belirterek, bakanlığın sendikaları zor durumda bırakmak gibi amacının olmadığını, tam tersine ILO normları ve AB standartlarında sendikal haklar düzenleninceye kadar sendikalar üzerinde oluşan bu baskıyı kaldırmaya yönelik bir adım atıldığını vurguladı.





