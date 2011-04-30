Sendikaların hedefi Taksim'de 1 milyon kişi

T24 - Sendikalar bu yıl 1 Mayıs'ı İstanbul'da Taksim Meydanı'nda 1 milyon kişiyle kutlamayı hedefliyor. Özel konuklar ise Şili'de 2 ay boyunca enkaz altında kalan madenciler olacak.

Sendikalar, kitle örgütleri ve siyasi partiler yarın 1 Mayıs Emek, Mücadele ve DayanışmaGünü’nü bir kez daha Taksim’de kutlamaya hazırlanıyor. 1.5 aydır çalışmalarını sürdüren örgütlerin hedefi Taksim Meydanı’nda 1 milyon kişiyle 1 Mayıs’ı kutlamak. Ayrıca bu yıl DİSK’in davetiyle göçük altından kurtarılan Şilili madenciler de iş kazalarına dikkat çekmek için 1 Mayıs kutlamalarına katılacak. İstanbul’un yanı sıra tüm illerde 1 Mayıs için mitingler yapılacak.

Başta işçi konfederasyonları Türk-İş, DİSK, Hak-İş ile memur konfederasyonları KESK, Memur-Sen’in yanı sıra meslek odaları, siyasi partiler ve kitle örgütleri de talepleriyle 1 Mayıs’ta Taksim’de olacak. Saat 11.00’de sendikacıların Kazancı Çıkmazı ve Taksim Anıtı’na çelenk koymaları ve 1 Mayıs Marşı’yla başlayacak olan kutlamalar için dört koldan yürüyüş gerçekleştirilecek.



Madencilere ‘bienvenida’

Grevde olan işçilere de söz verilecek olan Taksim kutlamalarında tüm örgütlerin adına hazırlanan ortak basın metni okunacak. Kardeş Türküler, Grup Yorum ve Agire Jiyan grupları da şarkılarıyla işçilerle buluşacak. 1 milyon kişinin gelmesi hedeflenen kutlamalarda her katılımcının kürsüyü görebilmesi için de alana dev ekranlar yerleştirilecek.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün 1 Mayıs kutlamalarına Şilili maden işçilerinin katılımının Türkiye’nin kanayan bir yarasına dikkat çekeceğini dile getirdi. Görgün, Şili’de yaşanan maden kazası ve günlerce göçük altında kalan madencileri kurtarma çalışmaları sırasında Türkiye’de de bir maden ocağında yaşanan grizu patlamasında 25 işçinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak “Özellikle ekonomik kriz nedeniyle iş güvenliği önlemlerinde kesintiler yapılmış, bu nedenle ölümlere, yaralanmalara ve sakatlanmalara neden olan iş kazaları artmıştır. Şilili madencilerin katılımı aynı zamanda işçi sınıfının uluslararası dayanışmasının önemli bir göstergesi olacaktır. Şimdiden ‘bienvenida’ (hoş geldin) diyoruz” dedi.



Kapalı yollara dikkat

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” dolayısıyla İstanbul’da kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi. Trafiğe kapalı olan caddeler ise şöyle: Mecidiyeköy Ortaklar’dan itibaren Halaskârgazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Sıraselviler Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Taşkışla Caddesi, Taşkışla Tünel, Rumeli Caddesi, Abdülhak Hamit Caddesi.



Polis takviyesi

THY’den kiralanan uçaklarla şehir dışından İstanbul’a polis getirilecek. Bugün akşamdan itibaren getirilecek takviye çevik kuvvet polisleriyle birlikte toplam 38 bin 500 polis görev yapacak.



TÜSİAD’dan işçiye kutlama

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner yaptığı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kalkınma hedefinde dayanışma unsurunun değerini vurgulaması açısından önem taşıdığını belirterek 1 Mayıs’ın bir bayram havasında kutlanacağına inandığını kaydetti. Boyner, “Tüm diğer faili meçhul cinayetlerde olduğu gibi, 1 Mayıs 1977’de yaşanan menfur olayın halen aydınlığa kavuşturulmamış olması vicdanları sızlatmaya devam etmektedir. Bu demokrasi ayıbı ile birlikte tüm faili meçhul cinayetlerin bir an önce aydınlatılmasını umut ediyoruz” dedi.

