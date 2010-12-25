-SENDİKALARDAN TORBA YASA TASARISINA TEPKİ ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezinden ''Torba Yasa Tasarısı''na ilişkin yapılan açıklamada, ''Toplu görüşmelerde mutabakat sağlanan, imza altına alınan, kamu çalışanlarını beklentiye sokan konulardan geri dönülmesinin, siyasi iradenin güvenilirliği konusunda soru işaretleri yarattığı'' savunuldu. Yazılı açıklamada, Torba Yasa Tasarısı'nın memurları ve memurların temsilcisi sendikaları yok sayarak hazırlandığını ileri sürüldü. Tasarının Meclis komisyonunda görüşülmesi sırasında AK Parti milletvekillerinin verdiği önergelerle gerekçesi açıklanmadan tek taraflı olarak bazı önemli düzenlemelerin tasarı metninden çıkarıldığının ifade edildiği açıklamada, ''AKP, kendi yaptığı tasarıyı yine günübirlik değişen kararları çerçevesinde yeniden düzenliyor ve kimseye hesap verme ve izahat yapma ihtiyacı hissetmiyor'' denildi. KİT personelinin ek tazminatlarının yüzde 200'e çıkarılması konusunun 2008'den beri gündemde olduğunun, 2009 ve 2010 toplu görüşme tutanağında yer aldığının ve hükümetin uygulamayı taahhüt ettiğinin vurgulandığı açıklamada, ayrıca itfaiye personelinin özellikle emeklilik haklarında ilerleme sağlayacak uygulama konusunda da yıllar önce mutabakat sağlandığı kaydedildi. ''AKP'nin mutabakatın tarafı olarak yerine getirmesi zorunlu olduğu, binlerce kamu görevlisinin mağduriyetini giderecek bir uygulamanın yine AKP'li milletvekilleri eliyle tasarıdan çıkarması hukuken izaha muhtaçtır'' ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Eğer bu yapılan, bir yanlışlık ise derhal bu yanlışlık telafi edilmeli, konu ile ilgili bilgisi olmayan milletvekilleri, bir daha bu denli hayati düzenlemelerin kararlaştırıldığı komisyonlarda görevlendirilmemeli ya da doğru bilgilendirilmelidir. Toplu görüşmelerde mutabakat sağlanan, imza altına alınan, kamu çalışanlarını beklentiye sokan konulardan geri dönülmesi, siyasi iradenin güvenilirliği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır.'' Kamu-Sen'in sunduğu tekliflerle birlikte tasarıdan çıkartılan maddelerin de üst komisyonda mutlaka yeniden eklenmesi gerektiğinin savunulduğu açıklamada, ''Aksi takdirde memurlarımız bu hukuk tanımazlığı unutmayacaktır. Bu durumda siyasi iradenin memurlarımız nezdindeki güvenilirliği daha fazla yara alacak ve kamu çalışanları, kendilerine yapılan hukuksuz uygulamaları asla affetmeyecektir'' görüşü yer aldı. -''KAMUOYUNDAN SAKLANIYOR''- Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay Erözgün de yaptığı açıklamada, ''Torba Yasa Tasarısı''na yapılan ekleme ya da çıkarmaların kamuoyundan saklandığını ileri sürdü. Tasarıya yapılan son eklemelere göre, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Tam Gün Yasası'nın dört maddesi için yapılan döner sermaye düzenlemelerini içeren maddelerin Torba Yasaya eklendiğine işaret eden Erözgün, böylece profesörlere muayene açma hakkı tanınırken diğer hekimlerin ayrıldığını öne sürdü. Erözgün, birçok yasada değişiklik yapılmasını içeren maddelerin tasarı içine atılarak kamuoyundan saklanmasını ve tartışılmadan yasalaştırılmaya çalışılmasını anlamakta zorluk çektiklerini ifade ederek, açıklamasında, ''Nedense memurlar için demokratik açılım yapılmıyor'' sözlerine yer verdi.