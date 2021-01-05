Sendikalardan memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranına tepki: Bu zam maske parasına bile yetmez

Enflasyonun dün 14.60 olarak açıklanmasından sonra memur ve emeklilere yapılacak zamlarda belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 8.36, memurlar için de yüzde 7.36 olarak hesaplandı. Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş yapılan zamların az olduğunu belirterek, "İnsanlar aylardır maske takıyor. Bu zam maske parasına bile yetmez” dedi.

Yılın ikinci 6 ayında TÜFE’nin yüzde 8.37 olmasıyla memur ile memur ile işçi emeklilerinin zamları da belli oldu.

2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklilerine yüzde 4.37 enflasyon farkı ödenecek. Bu kesim ayrıca 2021’in ilk 6 ayı için yüzde 3 toplusözleşme zammı da alacak.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise yılın ikinci 6 ayındaki enflasyon kadar, yani yüzde 8.37 zam alacak. Buna göre en düşük memur maaşı 3 bin 812 liradan 4 bin 92 lira en düşük emekli memur aylığı 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak. En düşük işçi emeklisi aylığı 1335 liradan 1447 lira, esnaf emeklisi aylığı 1627 liradan 1763 lira ve çiftçi emeklisi aylığı 1534 liradan 1662 liraya yükselecek.

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, son zamlara işaret ederek “Emekliye hiçbir şey kalmayacak. Bu ücretlerle yaşayabilme imkânı yok. İnsanlar aylardır maske takıyor. Bu zam maske parasına bile yetmez” derken, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık şunu dile getirdi: “Kamu çalışanlarının bırakın artan refahtan pay almayı, sadece satın alma gücünün korunabilmesi için bile maaş ve ücretlerin en az yüzde 30 oranında zamlanması gerekir.” Zammı eleştiren Büro-İş Sendikası Genel Başkan Alay Hamzaçebi ve sendika yöneticileri ise bir de eylem yaparak “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, memur muhtaç olmuş kuru ekmeğe” sözlerini türkü şeklinde okudu ve soğan kırarak kuru ekmekle yedi.