Sendikalardan "İşe gitmeden maaş alıyorlar, rahata alıştılar" diyen Özel Okullar Derneği Başkanı'na: Öğretmenlerden özür dile!

Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal’ın, “öğretmen sendikalarının okulların açılmasını istemediği, işe gitmeden maaş aldığı ve rahata alıştığı” yönündeki ifadelerine eğitim sendikaları tepki gösterdi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Dal’ın açıklamasını “hadsizlik” olarak nitelendirirken Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise “Açıklamanın sahibi olan zat, tüm öğretmenlerden kamuoyu önünde özür dilemeli ve acilen yaptığı bu açıklamayı geri almalı” çağrısında bulundu.

"Hadsiz bir açıklama"

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “özel okul sahiplerinin okulları ticari işletme gibi gördüklerini” söyleyerek “İşletme sahiplerinin derneğinin başkanı, utanmadan, Milli Eğitim Bakanlığı’nda devlet memuru olarak eğitim seviyesine bağlı en az maaş alan ve pandemi sürecinde çalışmalarına devam eden öğretmenleri küçümseyen, hadsiz bir açıklama yapmıştır” ifadelerini kullandı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da Dal’ın, “öğretmenleri çalışmadan para kazanmak istemekle, sendikaları da suyu bulandırmakla suçladığını” söyleyerek “Bu anlayışın önceliği, çocukların üstün yararı veya toplumsal fayda değil elde edecekleri kârdır, kazançtır. Bizim önceliğimiz ise öğrencilerimizin, eğitim emekçilerinin ve halkımızın sağlığı, öğrencilerimizin eşit ve ulaşılabilir kamusal eğitim hakkıdır” dedi.

"Bakan Selçuk başta olmak üzere , tüm MEB bürokrasisi bu açıklamaya karşı tutum almalı"

Aydoğan, “Milli Eğitim Bakanı başta olmak üzere, tüm MEB bürokrasisi bu haddini aşan açıklamaya karşı tutum almalı. Açıklamanın sahibi olan zat, tüm öğretmenlerden kamuoyu önünde özür dilemeli ve acilen yaptığı bu açıklamayı geri almalı” çağrısında bulundu.