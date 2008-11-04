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Ekonomi

Sendikalardan bedelli askerlik teklifi

Krizin etkilerini azaltmak amacıyla önerilerin ele alındığı Ekonomik Koordinasyon Kurul toplantısına katılan sendikalardan bedelli askerlikle ilgili teklif geldi.

04 Kasım 2008 02:00

Ekonomik Koordinasyon Kurul toplantısına katılan sendikalardan bedelli askerlikle ilgili teklif geldi.

Sendika ve sivil toplum kuruluşları, küresel ekonomik krizin Türkiye'ye olası etkilerini azaltmak amacıyla hazırladıkları raporları Erdoğan'a sundu. Memur-Sen raporunda, ‘Bedelli askerlik uygulaması yeniden gündeme alınmalıdır’ teklifi yaptı. 
Rraporda, TSK’nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmaların hızlandırılması gerektiği ifade edilerek, ‘Niceliksel büyüklük yerine silahlı kuvvetlerin, hareket ve sonuç alma kabiliyeti açısından yüksek niteliğe sahip olması sağlanmalıdır. Bu çerçevede profesyonel askerlik kavramı ve bedelli askerlik uygulaması yeniden gündeme alınmalıdır’ denildi.

Memur-Sen: Acı reçete dayatılmasın

"Kriz fırsatçılığı bahane edilerek bu millete yeni acı reçeteler dayatılmasın. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında indirime gidilmeli. İstihdamda daraltma yöntemine başvurulmamalı. Gelir vergisi oranları, çalışanlar açısından 5 puan indirilerek uygulanmalı. Bedelli askerlik uygulaması yeniden gündeme alınmalı. Merkez faiz indirmeli. Lüks tüketim mallarından alınan vergiler artırılmalı, temel tüketim maddeleri üzerindeki vergi yükü azaltılmalı."

Kesk: Asgari ücret vergi kapsamından çıkarılmalı

"Doğalgaz ve elektrik zammı olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan tüm zamlar geri alınmalı. IMF ile yürütülen pazarlık sona erdirilmelidir. Herkesten mali gücüne, servetine ve gelirine göre vergi alınmalı. Asgari ücret vergi kapsamından çıkartılmalı. Kayıtdışı iktisadi faliyetler ve yolsuzluklar önlenmelidir. Bugüne kadar Kürt sorununda takınılan "inkar" ve "imha" siyaseti terkedilmelidir

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