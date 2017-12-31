Sendikalardan asgari ücrete tepki: Sıkıysa bu parayla siz geçinin

Bin 608 lira olan açlık sınırını aşamayan bin 603 liralık yeni asgari ücret, vatandaşları memnun etmedi. 3 işçi konfederasyonu ve muhalefet partileri yeni asgari ücrete tepki gösterdi. DİSK Başkanı Kani Beko, AKP hükümetine, “Sıkıysa bu ücretle siz bir ay geçinin” diye tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre rakamı yüksek bulanları da eleştiren konfederasyon başkanları “sıkıysa bu ücretle siz bir ay geçinin” dedi. Konfederasyon başkanlarının değerlendirmeleri şöyle:

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Devletin resmi kurumu olan TÜİK’in belirlediği rakam 1893 lira. Biz de 1893 lira olsun dedik. Ortaya çıkan tablo 1603 lira. 6 milyon insan bu ücreti alıyor. Çoluğuyla çocuğuyla 20 milyonu ilgilendiren bir rakam. Buna yüksek diyenler bir kere bu parayla kendilerini bir denesinler. Bu parayla bırakın 30 günü, 10 gün evine, iki tane çocuğuna ailesine bakabilir mi? Geçinilebilecek bir rakam değil.

DİSK Başkanı Kani Beko: Hükümet işverenlerle kol kola girdi, işçiye 199 TL zammı reva gördü. İşçinin ve ailesinin geçimini sağlaması mümkün olmayan bir ücrete yüzde 14.2 zam yapmakla övünmek abesle iştigaldir. Hükümet, devlet kurumlarının verilerini dahi dikkate almadı. Saptanan asgari ücret TÜİK tarafından hesaplanan ve komisyona sunulan bir işçinin asgari geçim tutarının en az 290 TL altındadır. Öte yandan asgari ücretin 1603 TL olduğu iddiası yanıltıcıdır. AGİ hariç asgari ücret 1451 TL’dir ve işverenlerin ödeyeceği miktar budur. Asgari ücretlinin eline geçecek 1603 TL’nin 152 TL’si devlet tarafından ödenmektedir. Ülke ekonomisinin yüzde 11 büyüdüğünün iddia edildiği koşullarda bu fark neden asgari ücrete yansımıyor? Eğer asgari ücrete enflasyon+büyüme kadar zam yapılsaydı, asgari ücretin en az 2300 TL olması gerekiyordu. İşçiye büyümeden pay vermeyen ve asgari ücretin geçim ücreti olmasını engelleyen hükümet, işverenlere teşvikte ise yine cömert davrandı. Asgari ücretliye ve ailesine ayda 1603 TL, günde 53 lira ücreti reva görenlere, sıkıysa siz bu ücretle bir ay veya bir gün geçirin diyoruz.

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan: Olumlu gelişmelerin asgari ücret artışına yansımadığını görüyoruz. Yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artış asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi kesimi açısından çalışanların tamamını temsil etmekten uzaktır. Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı olarak belirlenmelidir. Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en yüksek vergi oranlarına sahip ülkelerden biri olduğu dikkate alınarak, asgari ücret üzerindeki vergi yükü hafifletilmelidir.