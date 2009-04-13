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Ekonomi

Sendikalara yüzde 10 müjdesi

13 Nisan 2009 20:13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, siyasi parti gruplarından kısa sürede yasalaşması için destek istediği yasal düzenleme, çalışma hayatında bir dizi yenilik getiriyor.

Çelik, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda geçen yıl kabul edilen Sendikalar ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarında değişiklik öngören yasa teklifinin getirdiği yenilikleri, siyasi parti gruplarıyla görüşmesinde bir metin halinde sundu.

Buna göre, sendika üyeliğinde noter şartı aranmayacak.

İş yerinde veya işletmede, yürürlükte bulunan bir toplu iş sözleşmesinin bulunması veya yeni dönem yetki prosedürünün başlaması halinde tespit edilecek iş kolu değişikliği, bir sonraki dönem için geçerli olacak, iş kolu tespitlerinin yetki işlemlerinde bekletici neden sayılmayacak. Böylece, toplu sözleşme süreci hızlandırılacak.

İşçi sendikası üyesi işçinin, geçici olarak işsiz kalması veya sendika faaliyet alanı içinde kalmak şartıyla başka bir işe geçmesi sendika üyeliğini etkilemeyecek. Geçici olarak işsiz kalan işçinin sendikaya üyeliği 1 yıl sürecek, bu süre sonunda işsizliği devam ederse, üyeliği sona erecek.

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