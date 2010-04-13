Sendikalara 1 Mayıs'ta Taksim izni

T24- İstanbul Valisi Muammer Güler, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda kutlama yapılmasına izin vereceklerini belirterek, "Sendikalar aralarına provokatör almasınlar, sayı konusunu konuşuruz" dedi.



Dört yıldır sendikalar 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama kararlılıklarını dile getirmiş ve hükümetin izin vermemesi nedeniyle büyük olaylar yaşanmıştı.



Geçen yıl 10 Nisan’da İstanbul Valisi Muammer Güler şu açıklamayı yaptı: “Taksim geniş katılımlarla anma yapılacak bir alan değil, geniş katılımlı bir miting için Kadıköy ve Çağlayan gibi alanları açmaya hazırız..”



Daha sonra DİSK ve Türk-İş kutlamalar için Taksim’i resmen talep etti. Yanıt aynıydı: “Temsili bir grup gelsin, anıta çiçek bıraksın..”



Sendikalar peş peşe yaptıkları açıklamalarda ‘Taksim ısrarını’ dile getirirken, kutlamalara bir gün kala Vali Güler, ‘makul sayı’ önerisini dile getirdi. Buna göre, 500 ila 1000 kişi arasına izin verilecekti. Geçen sene sendikalar 1 Mayıs için önce ‘Taksim olmaz’ sonra ‘makul sayı’ yanıtları aldı. Ve sonunda 1 Mayıs’ta ‘makul kalabalık’ Taksim’e çıkmaya başladı.



Bu yılki ‘1 Mayıs’ ve ‘Taksim’ tartışmalarının farkı ise baştan ‘olmaz’ yanıtının verilmemesi oldu. Sendikalar geçen hafta ‘Taksim’de olacaklarını’ söyledi. Buna karşı İstanbul Valisi Muammer Güler’den geçen seneki gibi 10 Nisan’da açıklama geldi. Bu kez farklıydı: “Taksim’le ilgili talepleri değerlendireceğiz. Daha önceki yıllardaki kâbusların yaşanmamasını istiyoruz...”



Vali Güler’e dün yine 1 Mayıs kutlamaları soruldu. Vali Güler şunları söyledi: “Emek ve Dayanışma Günü bir bayram coşkusu içinde işçi sendikalarının ve örgütlerinin burada bu kutlamaları yapmalarının bir sakıncası yoktur. Kendileri o provokatif eylemlere veya şiddet eylemlerine mani olmaları yönünde bize yardımcı olmaları halinde bayram coşkusu içinde bu kutlamaların yapılabileceğini kendilerine söyleyeceğiz. İnşallah bir ortak noktada buluşuruz da 1 Mayıs İstanbul için bir kâbus olmaktan, güvenlik güçleri için de çok aşırı tedbirler almak zorunda bırakılan bir gün olmaktan kurtulur. Asıl izin vermeyeceğimiz şey, göz yummayacağımız, İstanbullunun da kabul etmeyeceği şey, yakıp yıkmaktır, şiddet eylemleridir.” Sendikaların bu yıl 1 Mayıs öncesindeki görüşleri ise şöyle:



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi: “1 Mayıs’ı coşkuyla, uluslararası birlik ve dayanışma ruhuyla Taksim Meydanı’nda kutlayacağız, ısrarlıyız. DİSK, Türk-İş, KESK, Hak-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen yer alacak. Siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte en geniş katılımla, işçi sınıfının dayanışma ve mücadele zeminine uygun olarak 1 Mayıs’ı kutlamak istiyoruz. İstanbul Valisi ile yarın (bugün) 14.00’te randevumuz var. Kelle hesabı yapılarak, kaç kişi gidecek, kaç kişi kalacak hesapları yerine özgürce, ağzımızın tadıyla 1 Mayıs’ı kutlamak istiyoruz.”



KESK Genel Başkanı Sami Evren: “İşsizliği, yoksulluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği demokratikleşmeyle ilgili düşüncelerimizi anlatmak istiyoruz.”



Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu: “Altı konfederasyon ilk kez böyle bir şey için bir araya gelmiş, bu güzel bir birliktelik. Elbette orada illegal yaklaşımların, yapılanmaların olmasını biz de istemiyoruz. Onun için başka örgütlerle değil, altı emek örgütü bir araya geldi.”



Kamu Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız: “Ben 1 Mayıs geleneği olmayan bir insanım, ama çalışanların bayramı olan bir yerde 1 Mayıs geleneğim yok deme lüksüm yok. Bunu Taksim’de kutlamalıyız, ama ne şekilde olacağını valiyle şekillendirmeliyiz.”



Hak - İş Genel Başkanı Salim Uslu: “Provoke edecek grupları biz de istemeyiz. 1 Mayıs artık korku günü olmaktan çıkmalı. Sayısal bir sınırlama kabul edilemez.”





