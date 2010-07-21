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SENDİKALAR TERÖRİST SALDIRILARI KINADI ANKARA (A.A)

21 Temmuz 2010 22:58

-SENDİKALAR TERÖRİST SALDIRILARI KINADI ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Türk Harb-İş ve Türkiye Yol-İş sendikaları, artan terör olaylarını kınayan birer açıklama yaptı. Türk Harb-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada, terörün başta Türkiye olmak üzere tüm dünyayı tehdit eden bir sorun olduğuna işaret edildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesi ile Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen terör saldırılarının Türkiye'nin iç istikrarını ve huzuruna kasteden eylemler olduğu belirtilen açıklamada, ''Türk Harb-İş Sendikası olarak terör eylemlerini bir kez daha lanetliyor, ülkemizin istikrar ve huzurunu bu tür hain eylemlerin bozamayacağına olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz'' denildi. Türkiye Yol-İş Sendikası Yönetim Kurulu da yaptığı yazılı açıklamada Hakkari ve Van'daki terör olaylarını kınadı. ''Verdiğimiz şehit sayısı giderek artarken çözüm bulunamıyor. Çözüm için yapılan söylemler eyleme dönüştürülemiyor'' denilen açıklamada, insanların çözüm beklediği, ''yeter artık'' diye haykırdığı ifade edildi.

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