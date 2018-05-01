SENDİKALAR TAKSİM'DE (3)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: YILMAZ BEZGİN / İstanbul DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde, sendikalar Taksim Meydanı\'na geldi. DİSK\'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile Nakliyat-İş\'e bağlı bir grup Taksim Meydanı\'na geldi. Sendika üyeleri \"Katil ABD Ortadoğu\'dan defol\", “1 Mayıs\'ta 1 Mayıs alanındayız\", “Taksim 1 Mayıs alanıdır\" şeklinde slogan attı. “İşçi sınıfı tarihine sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs\" yazılı pankart taşıyan gruptakiler Cumhuriyet Anıtı\'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Kazancı Yokuşu\'na yürüyen grup, karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Grubun yürüyüşü

- Çelenk bırakmaları

- Kazancı yokuşuna karanfil bırakmaları

- Detaylar

