T24 LogoT24 Logo
Gündem

SENDİKALAR TAKSİM'DE (3)

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: YILMAZ BEZGİN / İstanbul DHA  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, sendikalar Taksim Meydanı'na geldi

01 Mayıs 2018 16:45

 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: YILMAZ BEZGİN / İstanbul DHA 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde, sendikalar Taksim Meydanı\'na geldi. DİSK\'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile Nakliyat-İş\'e bağlı bir grup Taksim Meydanı\'na geldi. Sendika üyeleri \"Katil ABD Ortadoğu\'dan defol\", “1 Mayıs\'ta 1 Mayıs alanındayız\", “Taksim 1 Mayıs alanıdır\" şeklinde slogan attı. “İşçi sınıfı tarihine sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs\" yazılı pankart taşıyan gruptakiler Cumhuriyet Anıtı\'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.  Daha sonra Kazancı Yokuşu\'na yürüyen grup, karanfil bıraktı. 

Görüntü Dökümü:
--------------------
- Grubun yürüyüşü
- Çelenk bırakmaları
- Kazancı yokuşuna karanfil bırakmaları
- Detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIKamera YILMAZ BEZGİNDHA  1 Mayıs EmekDayanışma GünüTaksim MeydanıDİSKBirleşik MetalSendikasıNakliyatİşSendikaABD OrtadoğuMayısMayıs"Cumhuriyet AnıtıKazancı YokuşuDökümü Grubun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24