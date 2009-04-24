Sendikalar 1 Mayıs için yer kavgasında

Türk-İş: Taksim'in alternatifi Kadıköy, gelin beraber kutlayalım. DİSK: 'Kadıköy de olur' dersen Taksim'i vermezler. KESK: Ortak karar alalım



Radikal’in haberine göre; 1 Mayıs yaklaşırken işçi konfederasyonları ‘bayram yeri’nde uzlaşamadı. İstanbul Valiliği’nin Taksim’de kutlama başvurusunu reddetmesinden önce gerçekleşen tartışmada Türk İş Başkanı Taksim’e alternatif Kadıköy’ü belirlediklerini söylerken, KESK ‘Taksim için ortak karar’ önerdi. Türk İş’i, “Taksim olmazsa Kadıköy, dersen Taksim’i vermezler” diye eleştiren DİSK, Valiliğin kararına karşın geri adım atmadı.



Meclis’te 1 Mayıs’ın resmi tatil edilmesine yönelik yasanın görüşmelerini izleyen konfederasyon başkanları Taksim’i konuştu. Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için hükümete çağrı yaptıklarını ama izin çıkmazsa alternatif olarak Kadıköy’ü belirlediklerini kaydederek, “Gelin birlikte kutlayalım” dedi. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ise Kumlu’ya “Sen ‘Taksim olmazsa Kadıköy’ dersen Taksim’i vermezler” diye müdahale etti. KESK Başkanı Sami Evren, “Ortak karar alalım, hükümete de Taksim’i istediğimizi belirtelim. Eğer Taksim olmazsa ne yapacağımızı ondan sonra değerlendirelim” dedi.



Hak-İş Başkanı Salim Uslu, “Yani DİSK ile KESK’in aldığı karara mı uyalım?” karşılığını verdi. Evren, “Bize uyup uymama değil konu, önemli olan Taksim’e hep birlikte çıkmak” dedi. Uslu ise hep birlikte kutlamayı bir koşulda kabul edebileceklerini belirterek, “Eğer kutlamaya sadece dört konfederasyon katılırsa olabilir. Başka hiçbir örgüt katılmamalı” diye konuştu.



İstanbul Valisi Muammer Güler, Türk-İş’in 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama başvurusunun reddedildiğini duyurduktan sonra ise, Türk-İş Başkanı Kumlu, Kadıköy için başvuracaklarını söyledi. DİSK Başkanlar Kurulu’nun toplantısından sonra yapılan açıklamada ise, “DİSK Taksim dışında hiçbir yerde 1 Mayıs kutlaması yapmayacaktır” denildi.

