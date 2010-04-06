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Sendikalar 1 Mayıs için Taksim dedi

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs işçi bayramını Taksim Meydanı’nda kutlama kararı aldı.

06 Nisan 2010 03:00

T24 - İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs işçi bayramını Taksim Meydanı’nda kutlama kararı aldı. Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK, Memur-Sen ve Kamu Sen Genel Başkanları, 1 Mayıs kutlamarının nasıl yapılacağı konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Türk-İş Genel Merkezi’nde bir araya geldiler. Toplantıda, 1 Mayıs stratejilerini belirleyen konfederasyon başkanları, 1 Mayıs’ı ortak kutlamaya karar verdiler.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Mustafa Kumlu, ortak bildiriyi okudu. Kumlu’nun okuduğu bildiride şunlar kaydedildi: “Konfederasyonlarımız, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının ortak yapılması yönünde görüş ve irade birliği içindedir. Konfederasyonlarımız, iş güvencesi, insanca ve özgürce bir yaşam için, eşitlik adalet ve demokrasi için 1 Mayıs ’ta alanlarda olma kararı almıştır. Konfederasyonlarımız, 1 Mayıs kutlamalarında ‘ Taksim Meydanı’ tartışmalarının artık geride bırakılmasını istemekte, bunun yolunun da Taksim Meydanı’nın kutlamalara açılmasından geçtiğini düşünmektedir. Konfederasyonlarımız, bu anlayışla, 1 Mayıs 2010’u İstanbul Taksim Meydanı’nda kutlamaya karar vermiştir. Bunun için yetkililer nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Konfederasyonlarımız, 1 Mayıs’ın İstanbul dışındaki belirlenecek illerde de ortak kutlanması kararı almıştır. Kutlama çalışmaları Konfederasyon temsilcilerinden oluşan bir ‘Kutlama Komitesi’ tarafından yapılacak ve bu komite 1 Mayıs ’ın dünyadaki geleneğine uygun bir şekilde kutlanabilmesi için içerik ve teknik olarak her türlü ayrıntıyı belirleyecek ve ilgili kararları alacaktır.”

Geçen yıl 1 Mayıs’ta DİSK, ‘sınırlı sayıda da olsa’ üyeleri, çeşitli dernekler ve öğrenci gruplarının katılımıyla Taksim’e çıkarak kutlamıştı. Çeşitli illerde ise polis, işçilere gaz bombası ve coplarla müdahele etmişti.



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