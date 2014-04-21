Sendikal Güç Birliği Platformu: Kadıköy yasaksa biz de Taksim'e çıkarız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Taksim’in yanı sıra Kadıköy’de de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmeyeceğini açıklamasının ardından, Kadıköy’de kutlama yapmak için İstanbul Valiliği’ne başvuru yapan Türk-İş yönetimi durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanma kararı aldı. Öte yandan Türk-İş bünyesindeki muhalif 10 sendikanın oluşturduğu Sendikal Güç Birliği Platformu (SGBP) “Kutlamalar için önce Taksim, olmuyorsa Kadıköy ama eğer Kadıköy’de de kutlayamazsınız deniliyorsa o zaman bize düşen görev yeniden Taksim’dir. Hodri meydandır” açıklaması yaptı.

Mustafa Çakır’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Taksim’de 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin tartışmalar devam ederken Başbakan Erdoğan’ın açıklamaları 1 Mayıs’ı Kadıköy’de kutlama kararı alan Türk-İş için de sürpriz oldu. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak yönetim olarak görüştükten sonra bir açıklama yapacaklarını söyledi. Türk-İş Yönetim Kurulu üyesi Nazmi Irgat, konfederasyon olarak Kadıköy’de kutlama yapmak için valiliğe başvurduklarını ancak henüz kendilerine bir yanıt verilmediğini belirtti.

Irgat, Kadıköy dışında Yenikapı ya da başka bir meydanda kutlama yapmayı ise düşünmediklerini bildirdi. “Bugüne kadar Kadıköy’e izin veriliyordu. Şimdi Başbakan mı kapatıyor” diyen Irgat, yönetimde değerlendireceklerini, gerekirse Başkanlar Kurulu’nun da toplanabileceğini belirtti. Irgat, İstanbul Valisi ile de konuyu görüşeceklerini söyledi.

‘O zaman Taksim’

Türk-İş içerisindeki muhalif 10 sendikanın oluşturduğu Sendikal Güç Birliği Platformu’nun (SGBP) Dönem Sözcüsü, Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel ise kutlamaların hep birlikte yapılmasından yana olduklarını belirterek, “Öncelikle Taksim, o olmuyorsa Kadıköy’de hep beraber kutlanmasından yanayız. Ama eğer Kadıköy’de de kutlayamazsınız deniliyorsa o zaman bize düşen görev yeniden Taksim’dir. Hodri meydandır. Burası muz cumhuriyeti değil. Burası Başbakanın diktatörlüğünde yönetilen bir ülke değilse insanların özgürlükleri de vardır” dedi.

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın da, “Başta işçi konfederasyonları olmak üzere emeğin diğer dostları 1 Mayıs’ı İstanbul’da ortaklaşa kutlamalılar. Başbakanın gösterdiği adreste değil kendi istedikleri yerde özgürce kutlamalılar” diye konuştu. 1 Mayıs’ı Kadıköy Meydanı’nda kutlama kararı alan Türkiye Kamu-Sen’in Genel Başkanı İsmail Koncuk, Türk-İş’in daveti üzerine bu kararı aldıklarını, kendileri için bir meydan şartı bulunmadığını bildirdi.