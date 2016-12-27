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Sendikacıya 20 yıl hapis istemi

Bedirhan Çetinkaya hakkında, sendikal faaliyetler kapsamında katıldığı yürüyüş ve basın açıklamaları nedeniyle dava açıldı

27 Aralık 2016 14:03

Tutuklanan Büro Emekçileri Sendikası (BES) BES Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Bedirhan Çetinkaya hakkında, sendikal faaliyetler kapsamında katıldığı yürüyüş ve basın açıklamaları nedeniyle 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara katliam protestosuna katılmak, “Ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı savunacağız” pankartı , “faşizme karşı omuz omuza” sloganı terör örgütü propagandası sayıldı.

KESK Diyarbakır Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve BES Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Bedirhan Çetinkaya, 3 Ekim’de gözaltına alınıp tutuklandı. KHK ile de ihraç edilen BES Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Bedirhan Çetinkaya hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Çetinkaya’nın “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçunda 20 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre iddianamede, Çetinkaya’nın evinde yapılan aramada el konulan, Sur’da mağdur olan yurttaşlar için yazdığı kaydedilen “Mama, çocuk bezi, kadın pedi, yatak, sünger, döşek” yazısı bulunan not kâğıdı suç delili olarak gösterildi. Çetinkaya’nın 10 Ekim Ankara katliamını protesto etmek için 2015 yılında Diyarbakır’da düzenlenen yürüyüşe katılması, ayrıca sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşanan insan hakkı ihlallerine dair yapılan basın açıklamalarında yer alması, örgüt propagandası olarak nitelendirildi.

İddianamede, Çetinkaya’nın yürüyüşte “Ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı savunacağız” pankartını taşıması ve yürüyüş sırasında atılan “faşizme karşı omuz omuza” sloganının da “terör örgütünü destekleyici nitelikte pankart ve slogan” olduğu savunuldu. Çetinkaya’nın anadilde eğitim ile ilgili bir basın açıklaması ve “Barış nasıl ve kim için?” konulu konferansa katılmasının, ayrıca ve İHD Diyarbakır Şubesi öncülüğünde kayıp yakınlarının her cumartesi günü düzenlediği eylemde Hurşit Külter’in fotoğrafını taşımasının da bu kapsamda değerlendirildiği belirtildi. Çetinkaya’nın katıldığı tüm bu eylem ve etkinliklerin, sendikal faaliyet olarak değerlendirilmeyeceği ileri sürülen iddianamede, Çetinkaya’nın “sendikal faaliyet” kisvesi altında katıldığı basın açıklaması ve yürüyüşlerle örgüte üye olmak suçunu işlediği ileri sürüldü. Çetinkaya’nın yargılamasına önümüzdeki aylarda Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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