Sendikacıdan patronlara yürüyün çağrısı

DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Rıdvan Budak, fabrikalarını kapatmak zorunda kalan tekstil sanayicilerinin hükümete tepkisini göstermesi için Ankara'ya yürümelerini istedi.





''Emek ve Demokrasi Mitingi''ne katılmak üzere Denizli'de bulunan Budak, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Budak, bazı iş adamlarının hükümete şirin görünmek için yaşadıkları sıkıntıları anlatmadığını savunarak, fabrikasını kapatan iş adamlarını Ankara'ya yürümeye davet etti. Bir zamanlar 31 bin işçinin çalıştığı Denizli tekstilinde bugün 12 bin kişinin çalıştığını ileri süren Budak, şunları kaydetti:



''Çalışıyormuş gibi görünen fabrikalar bugün ancak yüzde 10 kapasite ile çalışmakta. Makineler çürümeye terk edilmiş. Hiç kimsenin bu milli serveti yok saymaya hakkı yok. Bu haksızlık ve ahlaksızlıktır. Tekstil sektörü can çekişmiyor, ölmüş durumda. Ortada bir cenaze var. Bu cenazeyi de kaldıracak olan hükümettir. Fransa'nın, Japonya'nın ve Almaya'nın yaptığını yapmak zorundayız. Türkiye sanayisini yeniden canlandırmak için, sigorta primleri karşılanabilir, iki yıl ödemesiz düşük faiz kredi imkanları sağlanabilir. Denizli sanayisine ucuz elektrik verilebilir. Milli sanayiye 'Mısır'a git' demek çözüm değil, hainliktir.''