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Sendikacı polislerden gazcı polislere: Elinizi vicdanınıza koyun!

Emniyet Sendikası üyesi polisler, Gezi Parkı'nda görev yapan meslektaşlarının tutumuna dair 'Emir en üst makamdan geldi, emri yerine getirmeyen polis, meslekten ihraç edilecek' dedi

01 Haziran 2013 00:48

Emniyet Sendikası'na (Emniyet-Sen) mensup polislerin yürütücülüğünü yaptığı "polis hakları" adlı Twitter hesaptan, Gezi Parkı eylemlerinde görev yapan polislere mesajlar gönderildi. Polisler, "polise ve idareciler sesleniyoruz" diyerek "Elinizi vicdanınıza koyun, öyle Gezi Parkı'nda müdahale edin" ifadesini kullandı. Polisin tutumuna dair, "Polise en üst makamdan emir geldi; 'Ne yaparsanız yapın, kararımızı verdik.' Bu emri yerine getirmeyen polis, meslekten ihraç edilecektir" açıklaması yapan meslektaşları "Şu an polis yem edilerek, güç gösterisi yapılıyor" dedi.  
İşte "polis hakları" hesabından gönderilen bazı tweetler: 
Devamlı 'Polis, polis' diyorsnz, kimse il emniyet müdürü ya da valiyi algılamıyor. sokaktaki polisi algılıyr. Günah keçisi oluyoruz
Toplumsal olaylarda polis, emir gelmeden müdahale edemez. Vali, il emniyet müdürü emir vermeli. Onları konuşmalıyız
GEZİ PARKINDA, polis müdahalesini eleştirenler, neden EMRİ VERENLERİ eleştirmiyor. BAŞBAKANDAN gelen emirleri neden görmüyor?
Toplumsal olaylarda, emir gelmeden Polis, kafasına göre müdahale edemez. Emir suç ise, sorgulanmalı, bunun için sendika gerek, ok?
ismail saymaz @ismailsaymaz 
polisler parka girisi hangi emre ya da talimata gore kapattiklarini aciklamiyor. oysa kanunsuz emir de, o emri uygulamak da suctur.
@ismailsaymaz haklısınız. O emri yapmayacak olan Polisi de meslekten ihraç edecekler. Emri sorgulamak için sendika kuranlar atıldı.
Konusu suç teşkil eden emri veren, vali Mutlu, il emniyet müdürü (Hüseyin) Çapkın'dır. Lütfen dile gelsin. Nerede o isimler?!
Bakınız, orantısız gücü kimse savunamaz. Başınızda amir, 'sık sık' diyor. Ona da vali emir veriyor. Emri yapma,Meslekten ihraçsın
ismail saymaz  @ismailsaymaz 
vekillerin yuzu suyu hurmetine parkta cay iciyoruz. belki son kez iciyoruz. cok hazin.
@ismailsaymaz Polis idarecileri, emri sorgulamaya başladı, galiba :) şu an müdahale için 'kılıfına uydurmak' için çaba yapılıyordur
Polise en üst makamdan emir geldi => ''Ne yaparsanız yapın, kararımızı verdik'' BU EMRİ YERİNE GETİRMEYEN POLİS, MESLEKTEN İHRAÇ edilecektir
POLİSE VE İDARECİLERE SESLENİYORUZ : Elinizi vicdanınıza koyun, öyle Gezi Parkında müdahale edin. Vekiller, vali ile görüşsün
Polise verilen emirleri görmeden, Polise saldırmak kolay. GEZİ PARKI için kaç kişi SUÇ DUYURUSU için müraacat ediyor? Hani hukuk yolları?
Hak, hukuk derken HUKUK YOLLARINA BAŞVURULMALI. Gezi Parkı için onbinlerce SUÇ DUYURUSUNDA Bulunulmalı.
GEZİ PARKINDA 'Hukuka aykırı emri' yerine getirmeyin,diye akıl verenler, lütfen, Polis Vazife Kanunu( md 2) okusun. Emir veren sorumlu
EMİR VERENLER istifa etmedikten sonra, yargılanmadıktan sonra EMİR ALANLARIN istifa etmesi, ne işe yarayacak?
Sırça köşklerinde kahve yudumlayarak, Gezi parkı müdahale emrinde ısrar eden, vali Mutlu ve il emn. Müdürü Çapkın'ı kınıyoruz!
GEZİ PARKI olayı artık'ağaç sevdasından' çıktı 'koltuk sevdasına' döndü. Şu an polis yem edilerek, güç gösterisi yapılıyor. Kale fethi sanki
Neden 1 AVM için Polis lle halkı karşı karşıya getiriyorlar?! gezi parkı kaderi için, İstanbul'da neden halkoylaması yapılmasın?çok mu zor?
Taksimde görev meslektaşlarımızn dikkatine: hedef alarak,insanların üzerine,biber gazı kapsülü atmak,suçtur. Kuralla uygun, kullanın
Gezi Parkında görev yapan Polisleri 'insanlığından çıkardılar' 19 saattir, kesintisiz görev olur mu? bu polis, insanca görev yapacak?
 
 

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