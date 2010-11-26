-SENDİKACI CİNAYETİNE 15 YIL HAPİS İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Zeytinburnu Nakliyat Ambarları Sitesi'nde Türk-İş'e bağlı Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) ile DİSK'e bağlı Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş) üyeleri arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin davada hakkında daha önce verilen karar Yargıtayca bozulan Hasan Doğan, yeniden yapılan yargılama sonucu ''Oğuzhan Menek'i kasten öldürmek'' suçundan tekrar 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Doğan, Kartal H Tipi Kapalı Cezaevinden getirildi. Duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapan Doğan, davanın yaklaşık 8 yıldır sürdüğünü belirterek, ''Olayın nasıl meydana geldiğini ve kaç kişinin saldırısına uğradığımızı ayrıntılarıyla daha önceki duruşmalarda açıklamıştım. Linç edilecek şekilde bir saldırıya maruz kaldık. Ağır tahrik altında kaldım. Bu olayda meşru müdafaa söz konusudur. 9 yıla yakındır tutukluyum. Maktullerin öldürülmesi olayına kimler karışmış belli değil. Bu sebeple tahliyemi talep ediyorum'' diye konuştu. Soruşturmanın yenilenmesi gerektiğini savunan sanık avukatı Fevzi Saygılı da ''Savunmanın tek bir tanığı bile dinlenmemiştir ve savunma hakkımız kısıtlanmıştır'' dedi. Avukat Saygılı, mahkemenin kararını açıklaması halinde, olayda silahların kullanıldığı, sanığın meşru müdafaa durumuna kaldığı konularını dikkate alması gerektiğini belirterek, cezanın düzenlenmesinde ağır tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Doğan'ı ''Oğuzhan Menek'i kasten öldürmek'' suçundan yeni TCK'nın 81. maddesi uyarınca müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın bu cezasını eylemin tahrik altında kalarak işlendiğini gözönüne alarak 18 yıla indiren mahkeme heyeti, Doğan'ın yargılama sürecindeki iyi halini lehine indirim sebebi sayarak bu cezasını da 15 yıl hapse düşürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.