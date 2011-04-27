-SENDİKACI ADAYLAR 1 MAYIS'TA ALANLARDA ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Milletvekili adayı sendikacılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü emekçilerle kutlayacak. AK Parti Çorum 1'nci sıradan milletvekili adayı gösterilen eski Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, seçim startını 1 Mayısta Çorum'dan vererek burada emekçilerle bir araya gelecek. CHP İstanbul 3'üncü bölge 3'üncü sıradan milletvekili adayı gösterilen eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, İstanbul'da Taksim Meydanı'nda işçilerle bir arada olacak. MHP Karabük 1'nci sıradan milletvekili adayı gösterilen eski Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ise Kamu-Sen'in kutlama programına katılacak. Salim Uslu, bu yıl 1 Mayıs'ı Anadolu'da kutlayacağını, işçiyle, memurla bir araya geleceğini söyledi. Seçim startını 1 Mayıs'ta Çorum'dan vereceğini belirten Uslu, 1 Mayıs'ın böylece farklı bir anlam taşıyacağını kaydetti. Milletvekili seçildiği takdirde, özellikle sosyal devlet olgusunun gereği olarak sosyal güvenlik, sosyal koruma sistemlerin güçlendirilmesi, sendikal mevzuatın AB ve ILO normlarına getirilmesi, endüstri ilişkilerindeki diyalog kültürünün gelişmesi konusunda TBMM'de çalışmalarının olacağını ifade eden Uslu, ''Bunlar münferit çalışmalardır, parti politikalarında ne oranda yansıyabilirse onları mutlaka yansıtacağız. Emekçiler, çalışmalarımızda önceliğimiz olacak'' dedi. TBMM'ye girdiğinde de işçi kimliğimi koruyacağını dile getiren Uslu, ''Ben işçiyim ve işçilikten geliyorum. Bu kadar yıl sendikacılık yapmış birisinin geldiği yeri unutması, yok sayması söz konusu olamaz'' diye konuştu. -''İŞÇİSİN SEN İŞÇİ KAL...'' Eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de 1 Mayıs'ı İstanbul Taksim'de işçilerle birlikte kutlayacağını, işçilerin taleplerini dinleyerek, gündeme getirilmesini sağlayacağını söyledi. Çalışanların, taleplerini en çok kendi bayramları olan 1 Mayıs'ta seslendirdiklerini belirten Çelebi, bütün siyasi partilerin bu sesi duymak için kulak kabartmaları gerektiğini kaydetti. Milletvekili seçildiğinde bireysel kimliğinin yanı sıra, partisinin programlarının da hayata geçmesi için çaba harcayacağını ifade eden Çelebi, Türkiye'nin sorunlarına ilişkin CHP'nin insan odaklı, emeği esas alan bir parti programının olduğunu dile getirdi. Parti programının ilk sıralarda Türkiye'nin en büyük sorunu olan işsizliğin yer aldığını belirten Çelebi, Türkiye'nin işsiz sayısı bakımından dünyadaki birçok ülkenin önünde olduğunu, partisinin bu sorunun çözümü için çalışacağını kaydetti. Kamu çalışanlarının sendikal alandaki temel sorunlarını da ön planda tutacaklarını kaydeden Çelebi, ''12 Eylül hukukunun düzenlediği sendikal yasalar var, halen devam ediyor. Türkiye'yi her yıl ILO'da kara listeye, Aplikasyon komitesine alınan bir ülke ayıbından kurtulmak için mücadele vereceğim. Örgütlenme özgürlüğünün etkin kullanıldığı bir sendikal yapının Türkiye'de egemen kılınması konusunda mücadele edeceğim'' dedi. Çiftçinin, esnafın, sanayileşme sorununun, gençlerin sınav problemlerinin çözümü dahil, temel hak ve özürlüklerin kullanılması önündeki engellerin ortadan kaldırılması mücadelesinin bütününde yer alacağını ifade eden Çelebi, ''Ben işçi kimliğimi değiştirmeyeceğim. Cem Karaca'nın güzel şarkısında yer alan 'İşçisin sen işçi kal' kimliği benim için aynen mecliste de dışarıda da geçerli olacaktır'' diye konuştu. -''TBMM'YE BOY GÖSTERMEYE GİTMİYORUZ''- Eski Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da 1 Mayısta Kamu-Sen'in tavrı neyse, kutlamalar nasıl planlanıyorsa kendi tavrının da o olacağını söyledi. Geçen yıl 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'ndaki kutlamalarda yaşanılanları unutamadıklarını ifade eden Akyıldız, ''Hoş bir tavırla, kutlamayla birlikte olamadık. O yüzden Türkiye Kamu-Sen'in kararı neyse o yönde tavır sergilemeye kararlıyım. Değerlendireceğiz'' dedi. Seçimlere çok az bir zaman kalması nedeniyle kendisinin seçim bölgesinde olabileceğini belirten Akyıldız, seçime kadar çok yoğun bir çalışma programına gireceklerini sözlerine ekledi.