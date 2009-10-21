Sendika yasası değişiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren
konfederasyonlarına Sendikalar Kanunu’nda değişiklikler öngören yeni
bir taslak gönderdi.
Bakanlık, bugünkü Üçlü Danışma Kurulu toplantısı öncesinde Sendikalar
Kanunu’na ilişkin taslağı Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve TİSK’e ulaştırdı.
Tasarıya göre, sendika, üst kuruluş ve şube yöneticilerine 1 ay içinde
ödenecek olan ücret, yolluk ve diğer ödemelerin toplamı en yüksek
devlet memuru maaşının 2 katını geçemeyecek.
İş yeri sendikası
Taslak, “iş kolu”, “iş yeri”, “meslek” sendikaları kurulmasını,
“federasyon” ve “konfederasyon” tipi örgütlenmeleri içeriyor. Böylece
“iş yeri” ve “meslek” sendikası kurulması yasakları kalkıyor. Buna
göre, “bir iş kolunda faaliyette bulunmak üzere” iş kolu sendikaları,
“bir iş yerinde faaliyette bulunmak üzere” iş yeri sendikaları, “bir
meslekte faaliyette bulunmak üzere” meslek sendikaları kurulabilecek.
“Aynı iş kolunda veya aynı meslekte kurulu en az iki sendikanın bir
araya gelmesiyle” federasyon, “değişik iş kollarında veya meslekte
kurulu olması koşuluyla en az 4 sendikanın veya 2 federasyonun bir
araya gelmesiyle” konfederasyon oluşturulabilecek. İşçi ve işveren
kuruluşları, önceden izin alınmaksızın iş kolu, iş yeri veya meslek
esasına göre serbestçe sendika kurabilecek. Taslak, halen 28 olan iş
kolu sayısını bazı iş kollarını birleştirerek 17’ye çekiyor.
Türk vatandaşı şartı kalkıyor
Taslağa göre, sendika kurucusu olmak için artık Türk vatandaşı olma
şartı aranmayacak. Sendikaların kuruluş aşamasındaki işlemler
kolaylaştırılıp, sadeleştirilecek. Sendikaya üyelikteki yaş sınırı
16’dan 15’e düşecek. Sendika üyeliğinde noter şartı da kalkacak.