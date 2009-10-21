Sendika yasası değişiyor

İş yeri sendikası



Taslak, “iş kolu”, “iş yeri”, “meslek” sendikaları kurulmasını, “federasyon” ve “konfederasyon” tipi örgütlenmeleri içeriyor. Böylece “iş yeri” ve “meslek” sendikası kurulması yasakları kalkıyor. Buna göre, “bir iş kolunda faaliyette bulunmak üzere” iş kolu sendikaları, “bir iş yerinde faaliyette bulunmak üzere” iş yeri sendikaları, “bir meslekte faaliyette bulunmak üzere” meslek sendikaları kurulabilecek. “Aynı iş kolunda veya aynı meslekte kurulu en az iki sendikanın bir araya gelmesiyle” federasyon, “değişik iş kollarında veya meslekte kurulu olması koşuluyla en az 4 sendikanın veya 2 federasyonun bir araya gelmesiyle” konfederasyon oluşturulabilecek. İşçi ve işveren kuruluşları, önceden izin alınmaksızın iş kolu, iş yeri veya meslek esasına göre serbestçe sendika kurabilecek. Taslak, halen 28 olan iş kolu sayısını bazı iş kollarını birleştirerek 17’ye çekiyor.

Türk vatandaşı şartı kalkıyor

Taslağa göre, sendika kurucusu olmak için artık Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak. Sendikaların kuruluş aşamasındaki işlemler kolaylaştırılıp, sadeleştirilecek. Sendikaya üyelikteki yaş sınırı 16’dan 15’e düşecek. Sendika üyeliğinde noter şartı da kalkacak.