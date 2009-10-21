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Ekonomi

Sendika yasası değişiyor

Yöneticilere ödenecek ücretler, yolluk ve diğer ödemelerin toplamı en yüksek devlet memuru maaşının 2 katını geçemeyecek

21 Ekim 2009 03:00

Yöneticilere ödenecek ücretler, yolluk ve diğer ödemelerin toplamı en yüksek devlet memuru maaşının 2 katını geçemeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren konfederasyonlarına Sendikalar Kanunu’nda değişiklikler öngören yeni bir taslak gönderdi.

Bakanlık, bugünkü Üçlü Danışma Kurulu toplantısı öncesinde Sendikalar Kanunu’na ilişkin taslağı Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve TİSK’e ulaştırdı. Tasarıya göre, sendika, üst kuruluş ve şube yöneticilerine 1 ay içinde ödenecek olan ücret, yolluk ve diğer ödemelerin toplamı en yüksek devlet memuru maaşının 2 katını  geçemeyecek.

İş yeri sendikası

Taslak, “iş kolu”, “iş yeri”, “meslek” sendikaları kurulmasını, “federasyon” ve “konfederasyon” tipi örgütlenmeleri içeriyor. Böylece “iş  yeri” ve “meslek” sendikası kurulması yasakları kalkıyor. Buna göre, “bir iş kolunda faaliyette bulunmak üzere” iş kolu sendikaları, “bir iş yerinde faaliyette bulunmak üzere” iş yeri sendikaları, “bir meslekte faaliyette bulunmak üzere” meslek sendikaları kurulabilecek. “Aynı iş kolunda veya aynı meslekte kurulu en az iki sendikanın bir araya gelmesiyle” federasyon,  “değişik iş kollarında veya meslekte kurulu  olması koşuluyla en az 4 sendikanın veya 2 federasyonun bir araya gelmesiyle” konfederasyon oluşturulabilecek. İşçi ve işveren kuruluşları,  önceden izin alınmaksızın iş kolu, iş yeri veya meslek esasına göre serbestçe sendika kurabilecek. Taslak, halen 28 olan iş kolu sayısını bazı iş kollarını birleştirerek 17’ye çekiyor.

Türk vatandaşı şartı kalkıyor

Taslağa  göre, sendika kurucusu olmak için artık Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak. Sendikaların kuruluş aşamasındaki işlemler kolaylaştırılıp, sadeleştirilecek. Sendikaya üyelikteki yaş sınırı 16’dan 15’e düşecek. Sendika üyeliğinde noter şartı da kalkacak.

 

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