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Ekonomi

SENDİKA VE İŞVERENLERDEN BERLUSCONİ'YE UYARI ROMA (A.A)

05 Ağustos 2011 14:46

-SENDİKA VE İŞVERENLERDEN BERLUSCONİ'YE UYARI ROMA (A.A) - 05.08.2011 - İtalyan ekonomisini ciddi biçimde sarsan borç sorunu nedeniyle dün sendika ve işveren temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Silvio Berlusconi'nin, hükümetinin harekete geçmesi konusunda uyarıldığı belirtildi.  İtalya'da borç oranının yüksekliği ve ekonominin yılın ilk çeyreğinde sadece yüzde 0,1 oranında büyümesinin, piyasaları sarsması nedeniyle Berlusconi'nin, sendika ve işveren temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının detayları belli olmaya başladı.  İtalyan ekonomisi için büyük önem arz eden toplantıda, sendika ve işverenlerin hükümeti, durumun ciddi olduğu, daha fazla zaman kaybedilmemesi ve harekete geçilmesi konusunda uyardığı ortaya çıktı. Sendika ve işverenlerin, hükümete 2014 yılına kadar bütçede denkliğin sağlanarak, kamu refahı düzenlenip üretimin artırılması, bürokraside birtakım kolaylıkların sağlanması, özelleştirme ve serbestleştirme için bir plan hazırlanıp hemen başlatılması gibi istekler sunduğu kaydedildi. Hükümetin de bu isteklerin bir çoğuna katıldığı, bununla birlikte uluslararası girişimlerin desteklenmesi ve yeni teknolojilerin yayılmasını sağlamayı hedeflediği ifade edildi.  Toplantı sonrasında Başbakan Berlusconi yaptığı açıklamada ise sendika ve işverenlerle eylül ayı sonuna kadar geniş kapsamlı bir reform için anlaşmaya varmayı istediklerini bildirmişti. Bu arada, ülkedeki ekonomik durum, muhalefeti de ikiye böldü. Anamuhalefetteki Demokrat Parti lideri Pierluigi Bersani'nin hükümetin istifa etmesi yönündeki çağrısı bir diğer muhalefet partisi Merkez Birliği'nden olumuz yanıt aldı. Eski başbakanlardan Romano Prodi de ''Fırtınalı dönemde pilot değişmez'' diyerek, hükümetin istifasını istemenin zamanı olmadığını dile getirdi.

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