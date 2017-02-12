Sendika Başkanı'na Ankara'da silahlı saldırı

KAMU-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkan’ı Fahrettin Yokuş, Ankara’da silahlı saldırıya uğradı.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'te yer alan haberine göre, saat 22.00’de meydana gelen olayda Yokuş, evinin önüne geldiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş edildi. Silahlı saldırıda Yokuş yara almazken kurşunlardan birisinin isabet ettiği şoförü ise yaralandı.



Hastaneye kaldırılan Temizer’in hayattı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.



Olaydan sonra Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Saldırgan veya saldırganların yakalanması için arama başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Kamu-Sen'den açıklama

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, bir açıklama yaparak saldırıyı kınayıp, lanetledi. Fahrettin Yokuş'a geçmiş olsun dileklerini iletip provakasyon uyarısı yapan İsmail Koncuk, "Tüm camiamız Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiği bugün yaşanan bu menfur olayı sükunetle değerlendirmeli, her türlü provokasyona dikkat etmelidir. İnanıyorum ki, emniyet tarafından gerekli tedbirler alınacak ve saldırganlar en kısa zamanda bulunacaktır. Hükümetin de saldırganların bulunması için gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Türkiye'nin içinden geçtiği bu hassas dönemde karışıklıktan fayda bekleyen provokatif gruplar tarafından bu tip saldırılar yapılabilir. Camiamız bu konuda çok dikkatli olmalı provokasyonlara dikkat etmelidir" dedi.