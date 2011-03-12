Sendai plajında 300 cesede ulaşıldı

T24 - Japonya'da meydana gelen 8,9 şiddetindeki depremin ardından tsunami oluştu. Sendai plajında yaklaşık 300 kişinin cesedine ulaşıldığı, ölü sayısının yüzlerce olabileceği bildirildi.



TSUNAMİ DALGALARI HAWAİİ'YE ULAŞTI





Deprem sonrasında oluşan tsunami dalgaları ülkenin kuzeydoğusunu vurdu. Sendai kentindeki limanı 7 metre büyüklüğe varan dalgalar tarafından yutuldu. Japon polis şehirdeki plajda yaklaşık 300 ceset bulunduğunu bildirildi. Bunun dışında ülke çapında 90'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı. Yüzlerce kişinin daha kayıp olduğu bildiriliyor ve bu nedenle de ölü sayısının artmasından kaygı duyuluyor.

Reuters haber ajansı da en az 100 kişiyi taşıyan bir geminin ülkenin kuzeydoğusunda tsunami sularına kapıldığını açıkladı.

Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde de tsunami alarmı verildi.



