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Sena, yeni fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündeminde

Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE’nin İkizdere İlçesi’nde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, paylaştığı yeni fotoğraflarıyla yine ilgi odağı oldu

08 Ekim 2017 15:24

Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE’nin İkizdere İlçesi’nde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, paylaştığı yeni fotoğraflarıyla yine ilgi odağı oldu.
Yağcılar Köyü’nde çobanlık yapan ailesiyle birlikte yaşayan Hamdu Sena, yeni doğum yapan keçiyi okul çantasının içinde kendi sırtına, keçinin yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı fotoğrafla gündeme gelmişti. Yaz aylarını yaylada çobanlık yaparak, geçiren Hamdu Sena\'nın sosyal medyada paylaştığı yeni fotoğraflar büyük ilgi gördü.
Bir fotoğraf karesinde buzağıyla aynı yerden su içen Hamdu Sena, kasasında oturduğu el arabasını, çoban köpeği \'Tomi’nin taşıdığı görüntüyü canlandıran bir başka kareyi de paylaştı. Bir dilim kavunu buzağıyla aynı anda yerken, çekilen fotoğrafına sosyal medyada yer veren Hamdu Sena, çoban köpekleriyle çektirdiği fotoğraflarını da yayımladı. Hamdu Sena’nın hayvanlarla geçirdiği anları yansıtan fotoğraf kareleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
NE OLMUŞTU?
İkizdere İlçesi’ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü’nde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin’in ortaokul 1’inci sınıf öğrencisi kızı Hamdu Sena Bilgin\'in yaşadıkları, keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Hamdu Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da \'Tomi\' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, 15 yaşındaki Ali Rahman da kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılarak, beğenildi.

FOTOĞRAFLI

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