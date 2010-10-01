Şenay Avcı'dan, Kezban Küçük'e: Allah ona akıl fikir versin

T24 - Tutuklanan Hanefi Avcı'nın eşi Şenay Avcı, Kezban Küçük'ün 'Eşinden boşanacağını söyleyecekti, coşkulu bir ilişki yaşıyorduk' sözlerine yanıt verdi: Allah ona akıl fikir versin. Aşkımızın 30 yıllık nişanı hala parmağında duruyor.

Devrimci Karargah soruşturması kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın sevgilisi olduğunu söyleyen Kezban Küçük'ün iddialarına Şenay Avcı sert tepki gösterdi. Kezban Küçük'ün 'Tutuklanmasaydı eşine boşanacağını söyleyecekti. Onu seviyorum. Ona kurban olurum' sözlerine karşılık eşi Şenay Avcı 'Kesinlikle boşanmıyoruz' yanıtı verdi.



Şenay Avcı, Kezban Küçük'ü Edirne'de polislere diksiyon dersi verdiği için sırada tanıdığını belirtti. Şenay Avcı, şunları söyledi: 'Sevgilisi olduğuna dair söylediklerini komik buluyorum. Allah ona akıl fikir versin. Asla ve asla böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Kadın ne yapmaya çalışıyor kim ne akıl veriyor bilmiyorum. 30 yıl önce taktığımız nişan yüzüğü hala eşimin parmağında. Bu bizim aşkımızın en güzel nişanı. Allah o kadının yardımcısı olsun. Kesinlikle boşanmayı düşünmüyorum' dedi.

Her şey olabilir demişti



Eşinin gözaltına alınmadan iki gün önce çocukları arayarak 'Her şey olabilir ama siz işinize bakın, bana bir şey olmaz' dediğini söyleyen Şenay Avcı şöyle konuştu: 'Kitap yazdıktan sonra hep bunları bekler olduk. Polisler eve gelince kapıyı açıp içeri davet ettim. Ben bu tür şeylere alışık biriyim. 30 yıllık polis eşiyim, benim eşim bunları yapıyordu. Gözaltına alındığını televizyondan öğrendim.'



Eşi Hanefi Avcı ile 30 yılda çok büyük sıkıntılar çektiklerini anlatan Şenay Avcı 'Ben çocuklarımı onun görevleri nedeniyle babasız büyüttüm. Bu 30 yılda yaşadıklarımızı bir kitapta toplayıp yazacağım. En sıkıntılı dönemleri Diyarbakır ve İstanbul'da yaşadık. İstanbul'a geldiğimizde 6 ay içinde sorunlar aşılacak dedi. 6 yıl sürdü. Eşimi beklerken yemeği ocağa koyardım kapağını açmadan yattığımı bilirim. Eve günlerce gelmez, devleti için çalışırdı' dedi.

İstemezse avukat tutmayız



Göreve gitmesine alışık olduğu eşinin cezaevine girmesinden sonra daha çok özlem duyduğunu belirten Şenay Avcı şunları söyledi: 'Özlüyorum geçmiş film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyor. Yanımda olduğunu hayal ederek kendimi teselli ediyorum. Onuruyla cezaevine gitti. Hanefi avukat istemiyor çünkü gerçeklerin ortaya çıkacağını düşünüyor. Geçmişte olduğu gibi cezaevinden çıkacak. İstemediği sürece biz de avukat tutmayacağız. Kızım avukat ancak fiili olarak yapmadığı için babasını savunamayacak. Cezaevine ziyarete gideceğim.

Kimlikler Diyarbakır'dan kalma



Şenay Avcı evde yapılan aramada ele geçirilen sahte pasaport ve kimlikler ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: 'O kimlikler Diyarbakır'da çalıştığı döneme ait. Zaten yıpranmış olmalarından da belli. Evde değillerdi. Müdürlükten ayrılınca koli içinde eşyalarını eve getirdi. O kolilerin içinden çıktı. Ben de orada gördüm. Ama kimlikleri biliyordum. Tüm istihbaratçılarda var böyle kimlikler. Devletin bilgisi olan kimlikler. Kimliklerde ismi geçen şahısları tanımıyorum' diye konuştu. Öte yandan yapılan incelemelerde ele geçirilen 'sahte pasaportun' Avcı tarafından 1992'de görev gereği iki kez kullanıldığı ortaya çıktı.

Eşyaları kamera kaydıyla teslim edildi



Hanefi Avcı'nın Eskişehir'deki evinde yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve eşyalar nöbetçi hakime teslim edildi.



Avcı hakkında tutuklama kararını veren nöbetçi hakime aramalara ilişkin kaydedilen görüntüler de izlettirildi. Belgelerin teslimi sırasında olay yeri inceleme polisleri kayıt aldı. El konan belgeler tek tek kayda alındı. Nöbetçi hakimin odasında gerçekleşen teslim sırasında Avcı için barodan görevlendirilen avukat da hazır bulundu. Silivri Cezaevi'nden teslim sırasında olması için getirilmesi beklenen Hanefi Avcı ise avukatı katıldığı için adliyeye getirilmedi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'ndan da 4 kişilik bir ekip de belgelerin teslimi sırasında odada yer aldı. Eskişehir'deki aramalarda Avcı adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, pasaport ve ehliyetler ile bir Kalaşnikof marka silaha da el konulduğu belirtilmişti. Sahte kimliklerin Avcı'nın görevi gereği düzenlenmiş olabileceği belirtilmişti.



B-11'de tek başına kalıyor



CHP MP Üyesi Avukat Mesut Değer dün Hanefi Avcı'yı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Bu ziyarete ilişkin NTV ve CNN Türk'ün sorularını yanıtlayan Değer şunları söyledi: 'Hanefi Avcı benim sol örgütlerle bir bağlantım olamaz dedi. Özellikle bu konuyu basınla paylaşmamızı da istedi. Necdet K. ile ilgili bir tek cümle, bir tek konuşma, bir tek belgenin olmadığını belirtti.





Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade vermemiş, yargıda ifade vermiş, bir avukat da tutmamıştır. Bu süreçte kendisini savunması gerektiğini ifade ettim. Bir avukat tutması gerektiğini, tutuklamaya itirazın uygun olacağını söyledim. Ancak hukuksuz bir olaya, karşı hukuku işletmeyeceğini tekrar ifade etti.'



Değer, Avcı'nın Silivri Cezaevi'nde, B - 11 koğuşunda tek kaldığını belirterek, 'Koğuş daha önce doluydu fakat kendisi geleceği zaman boşaltıldı. Daha sonra diğer tutuklularla görüşür mü bilmiyorum. Sağlık durumu ve morali oldukça iyi' dedi.



Avcı'nın 2 öğün yemek almadığı, ancak açlık grevinde de olmadığı öğrenildi.