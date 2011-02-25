-SENATÖRLERİN EVİNE POLİS BASKINI WASHINGTON (A.A) - 25.02.2011 - ABD'nin Wisconsin eyaletinde Cumhuriyetçi Vali Scott Walker'ın girişimiyle, kamu çalışanlarının haklarını kısıtlayan ve pazarlık güçlerini azaltan bir yasa tasarısının meclise sunulmasının ardından başlayan gerginlik yaklaşık 10 gündür sürüyor. Tasarının oya sunulabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılması gerekirken, bu tasarıya şiddetle karşı çıkan 14 Demokrat senatörün eyaleti terk etmesi nedeniyle tasarı senatoda oylamaya sunulamıyor. Söz konusu senatörleri oturuma katılmaya zorlamak için, evlerine polis yetkilileri gönderildi, ancak hiçbir senatörün evinde olmaması nedeniyle bu çaba da sonuçsuz kaldı. Polisin senatörleri tutuklama yetkisi bulunmuyor, ancak eyalet senatosu çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Scott Fitzgerald, bazı senatörlerin, kapılarında polis memurunu görünce kendilerini oturuma katılmak zorunda hissedeceklerini umduğunu belirtti. Eyaleti terk eden ve şu an Chicago çevresinde bulunan Demokrat senatörlerden Jon Erpenbach ise, 14 senatörün tamamının Wisconsin'ın dışında olduğunu ve Vali Walker'ın uzlaşmaya yanaşmadığı müddetçe geri dönmeyeceğini belirtti. Cumhuriyetçiler, tasarıyı görüşebilmek için en az bir Demokratın oturuma katılmasına ihtiyaç duyuyor. Vali Scott Walker da yaptığı açıklamada, Demokrat senatörleri eyalete geri dönmeye ve "işlerini yapmaya" çağırdı. Walker'ın bütçe açıklarını kapatmak için gerekli olduğunu savunduğu tasarı, kamu çalışanlarının büyük tepkisini çekmiş, Wisconsin'de on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösteriler daha sonra diğer bazı eyaletlere de yayılmıştı. Kamu çalışanlarının tasarıya tepkisi tüm şiddetiyle devam ediyor. Geçen yılki ara seçimlerin ardından birçok eyalet meclisinde çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçiler, Indiana, Ohio ve Oklahoma gibi diğer bazı eyaletlerde de kamu çalışanlarının sendikal haklarını azaltan girişimlerde bulundu. Öte yandan Wisconsin eyalet meclisinde Demokratlar, tasarı üzerindeki oturumları tamamlayıp, tasarının oya sunulmasını kabul etti. Anlaşma, 42 saat süren oturumun ardından duyuruldu. Eyalet meclisinde Demokratların azınlıkta olması nedeniyle, tasarının gündeme gelmesi halinde kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak, eyaleti terk eden 14 senatörün hala geri dönmemesi nedeniyle, tasarı senato kanadında tıkanmış durumda bulunuyor.