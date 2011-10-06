-Senatörlere iPad zorunluluğu AMSTERDAM (A.A) - 06.10.2011 - Hollanda Senatosu, kağıt, kalem ve yığınla belge taşımaktan kurtuluyor. Avrupa'da ilk kez Hollanda Senatosu, senatörlere iPad dağıtarak, belgeleri tablet bilgisayardan takip etmelerini ve bu yolla haberleşmelerini sağlayacak. Senatörlere, senatonun yaz tatilinden sonra çalışmaya başladığı iki hafta önce, basılı dosyalarla çalışmaları için bir hafta süreleri kaldığı, bir haftadan sonra belgeleri basarak kağıt israfından vazgeçmeleri ve kendi iPad'leri için hazırlanan yeni uygulamaları öğrenmeleri istendi. Yeni projenin yaklaşık 150 bin avroya mal olduğu, ilk yıl bile senatonun 140 bin avroluk yazdırma ve kurye masrafından kurtulacağı kaydedildi.