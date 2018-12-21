Senatörlerden Trump'a 'çekilme kararını gözden geçir' mektubu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararının ABD'de yarattığı tartışma sürüyor. Bu kapsamda biri Demokrat beşi Cumhuriyetçi altı senatör Trump’a bir mektup göndererek “Kararınızı gözden geçirin” mesajını verdi.

Senatörler Lindsey Graham, Jeanne Shaheen, Joni Ernst, Angus King, Tom Cotton ve Marco Rubio, Suriye’den Amerikan askerlerinin çekilmesinin bölgede IŞİD’in toparlanma çabalarına destek vereceğini, kararın maliyeti yüksek bir hata olduğunu söyledi.

Amerika'nın Sesi'nin bildirdiğine göre, altı senatörün imzasını taşıyan mektupta, çekilme hamlesinin Beşar Esat, İran ve Rusya’yı güçlendirdiğinin altı çizildi. Senatörler Trump’a daha önceki yönetimlerin yaptığı hataları tekrarlamaması çağrısı yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham daha önce yaptığı açıklamada Trump’ın Suriye’den çekilme kararını sert sözlerle eleştirmişti. Graham, kararı “ABD’nin onuru üzerinde bir leke” olarak niteledi.

Graham dün Senato'da yaptığı konuşmada kararı ABD’nin ulusal güvenliği için felaket bir karar olarak niteledi, kararın sağlam askeri tavsiyelere karşı alınan bir karar olduğunu belirtti. Kararın hem ABD içinde hem de ABD dışında Amerikalıları riske attığını kaydetti.

Graham, “Suriye’de sonsuza kadar kalmamız gerektiğini söylemiyorum. Sadece şu anda ayrılma zamanı değil diyorum” dedi.