Senatör Romney: Trump, 2024'te Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerine katılırsa adaylığı büyük farkla kazanabilir

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2012 ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak Barack Obama'nın karşısına çıkan ve yenilen Senatör Mitt Romney, Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olması durumunda ön seçimleri kazanacağını söyledi.

New York Times'ın DealBook DC Policy Projesi'ne konuşan Romney, "2024'te aday olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ama aday adayı olursa ön seçimleri kazanıp aday seçileceğine neredeyse eminim" dedi.

"Şu andan 2024'e kadar çok şey olabilir" diyen Romney, "Olası aday adaylarının olduğu anketlere bakıyorum, onların yanına Trump'ı koyarsanız çok ciddi bir farkla kazanır" dedi.

Şubat ayında yapılan Politico/Morning Consult anketine katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 54'ü 2024 ön seçimlerine katılması durumunda Trump'a oy vereceğini söylemişti.