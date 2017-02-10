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Dünya

Senatör John McCain'den Trump'a Rusya çıkışı: Putin katil ve haydut

Cumhuriyetçi bir grup senatör, Rusya ile yakınlaşma mesajı veren Trump'a mektup gönderdi

10 Şubat 2017 01:42

ABD’de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump’ın seçim döneminden bu yana Rusya ile ilişkiler konusunda verdiği olumlu mesajlar ve Vladimir Putin ile yakınlaşma ihtimali ABD’de tepki görmeye devam ediyor. Son olarak Trump'a mektup gönderen bir grup Cumhuriyetçi senatör, Trump'ı ilkeli politikalar uygulamaya çağırdı. Senatörler, Rusya'nın politikalarını değiştirene kadar yaptırımlar devam etmesini gerektiğini savundu.

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain de "Putin'i öncelikle anlamamız gerekiyor. O katil ve haydut" açıklaması yaptı. McCain ayrıca "ABD'nin ve müttefiklerimizin ulusal güvenliği adına, umut ediyorum ki Başkan Trump konuya ilişkin yayılan dedikodulara bir son verecektir" vurgusunu yaptı.
 

Senatörler'den çağrı: Rusya'ya tepki göster
 

Suriye konusunda Rusya ile anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan senatörler "Siber saldırıları ve Rusya'nın seçimlere müdahalesi konusunda kesin bir tepki göstermeliyiz" dedi.
 

Rusya'ya yaptırımların kaldırılması konusu belirsiz
 

ABD'nin Kırım sebebiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları kaldırmayı planlamadığını bildirmişti. Beyaz Saray konuyla ilgili “Yaptırım konusunda biz 2 paket yaptırıma sahibiz. İlki Kırım sebebiyle uygulanan yaptırımlar. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi bu konuya ilişkin BM'de çok net konuştu ve Rusya Kırım'ı terk etmediği sürece yaptırımların kaldırılmayacağının altını çizdi" ifadesini kullanmıştı.

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