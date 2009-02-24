Senatör: Dünyayı kurtarmak için evli kalın

Avustralya'nın başkenti Canberra'da, bir senato oturumda konuşan senatör Steve Fielding, "dünyayı kurtarmak için evli kalınmasını" tavsiye etti.



AAP'nin haberine göre senatör, evli kalmanın dünya için daha iyi olduğunu, çünkü boşanmanın daha müsrif hayat süren bekârlar yarattığını öne sürdü.



Boşanmanın iklim değişikliğini kötüleştirdiğini savunan senatör, "Çiftler ayrıldığı zaman yeni evlere, daha fazla elektriğe ve daha fazla suya ihtiyaç duyuyor. Bu da karbon alanını artırıyor" diye konuştu.



"Sosyal bir sorun olduğunun farkındayız, ancak şimdi bunun çevreye etkisini de görüyoruz" diyen senatör, bu tür yaşam tarzlarının, dünyanın, çiftler evli kaldığı sürece daha iyi bir yer olabileceğini gösterdiğini ifade etti.



22 yıldır evli olan ve 16 çocuklu bir aileden gelen senatör, senatoya bu tezini destekleyen bir ABD raporunu da sundu.

