Senato'dan Gitmo'yu kapatacak bütçeye ret

Amerikan Senatosu, Başkan Barack Obama'nın Guantanamo cezaevinin kapatılması için istediği finansmanı reddederken, Irak ve Afganistan savaşları için 2009'da 91,3 milyar dolar ek bütçe ayrılmasını kabul etti.



Senatörler, esası Guantanamo cezaevindeki 240 mahkumun kaderi üzerinde yoğunlaşan ve günler süren tartışmaların ardından ek bütçeyi 3'e karşı 86 oyla kabul etti. Amerikalı senatörler daha önce de Guantanamo cezaevinin kapatılması için finansman sağlamayı yasaklayan bir kararnameyi 6'ya karşı 90 oyla yasalaştırmışlardı.



Başkan Obama da bu kararın ardından daha önce açıkladığı gibi Guantanamo cezaevini kapatmakta kararlı olduğunu bildirmiş ve Kongre ile kamuoyunun endişelerine rağmen buradaki mahkumları ABD'deki yüksek güvenlikli cezaevlerine nakletme fikrini savunmuştu.



Öte yandan, Amerikan Temsilciler Meclisinin Enerji ve Ticaret Komisyonu, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla demokrat çoğunluk tarafından hazırlanan iklim ve enerji yasasına yeşil ışık yaktı.



Komisyon üyeleri yasa tasarısını 25'e karşı 33 oyla kabul etti.



48 tutsak nakledilmeye hazır



Bu arada ABD Başkanı Barack Obama, Guantanamo'daki tutsaklardan 48'inin başka ülkelere nakledilmeye hazır olduğunu söyledi.



Bu kişilerin, durumları gözden geçirilen ve "başka bir ülkeye nakledilmelerinde bir sakınca bulunmayan" 50 tutsak arasında olduğunu belirten Barack Obama, tutsakların kabul edilmesi konusunda birtakım ülkelerle müzakerelerin sürdüğünü kaydetti. Obama hükümeti, Avrupa ülkeleri dışında Yemen ve Suudi Arabistan ile de bu konuyu görüşüyor.



Nakledilecek tutsakların ciddi güvenlik tehdidi oluşturmadıkları ya da anlatacak değerli bir bilgiye sahip olmadıkları bildirildi.



Ocak ayından beri 2 tutsak, İngiltere ve Fransa'ya gönderildi. 2002 yılından bu yana tutukevindeki 500'den fazla tutsak, yargılanmak, rehabilite edilmek ya da serbest bırakılarak toplam 30 ülkeye gönderildi.

