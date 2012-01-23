-Senatodaki tartışma sürüyor PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransız Senatosunda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin tartışılması sürüyor. İktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) adına konuşan Senatör Roger Karoutchi, genel kurulda yaptığı konuşmada yasa teklifini destekleyeceklerini söyledi. Sosyalist Grup adına konuşan Philippe Kaltenbach da yaptığı konuşmada, yasa teklifine destek verdi. Sosyalist Grubun 140, iktidar partisinin ise 132 senatörü bulunuyor. Genel kuruldaki tartışmada, 16 üyeli Avrupa Sosyal ve Demokrasi Birliği Grubu (RDSE), 10 sandalyeye sahip Çevreciler Grubu ve 31 üyeli Cumhuriyetçi Merkezi Birlik Grubu temsilcileri, yasa teklifinin incelenmeye alınmamasını öngören değişiklik önergesine destek vereceklerini açıkladı. Senato kaynakları, Sosyalist ve UMP üyesi senatörlerinin sayıca oldukça üstün olmasını ve yasa teklifine karşı çıkan gerek sosyalist gerek UMP üyelerinin genel kuruldaki oylamaya katılmayacak olmasını gerekçe göstererek, yasa teklifinin kabul edileceği görüşünde. Senato genel kurulundaki oylamayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, Türkiye'nin UNESCO'daki Büyükelçisi Gürcan Türkoğlu ve Türkiye'nin OECD'deki Büyükelçisi Ecvet Tezcan ile Fransa'daki bazı Türk derneklerinin temsilcileri izledi.