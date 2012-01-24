-Senatoda, yasaya itiraz için girişim başlatıldı PARİS (A.A) - 24.01.2012 - Fransa Senatosunda dün kabul edilen Ermeni yasasına itiraz etmek için anayasa mahkemesine gidilmesi konusunda bir grup senatör imza kampanyası başlattı. Cumhuriyetçi ve merkezci birlik grubuna üye senatör Nathalie Goulet, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, yasaya itiraz etmek için gerekli imza kampanyasını başlattıklarını, sürecin işlediğini söyledi. Goulet, gelecek günlerde gerekli imza sayısına ulaşmayı umut ettiklerini ifade etti. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, Avrupa Sosyal ve Demokrasi Birliği Grubu (RDSE) da yasaya itiraz için anayasa mahkemesine gidilmesi sürecine tam destek verecek. Senatodaki, iktidardaki Halk Hareketi Birliği üyesi senatörlerle Sosyalist, Komünist, Çevreci gruplardan bazı senatörlerin, ayrıca Mecliste siyasi grubu bulunan milletvekillerinin de katılımıyla anayasa mahkemesine gitmek için gerekli 60 parlamenter sayısına gelecek günlerde ulaşılması bekleniyor. Meclis Başkanı Bernard Accoyer, kendisinin bazı çekincelerinin olmasına rağmen Senatoda dün akşam kabul edilen Ermeni yasasına itiraz için anayasa mahkemesine gitmeyeceğini açıklamıştı. Kişisel olarak, parlamentoların tarihi konularda yasa yapmamasından yana olduğunu kaydeden Accoyer, buna rağmen anayasa mahkemesinin yasayı bozabileceğini ifade etmişti. Fransız anayasasına göre, 60 milletvekili veya senatör Parlamentoda kabul edilen yasayı, bir ay içinde anayasa mahkemesine götürme hakkına sahip. Yine anayasaya göre, Senato başkanı ve cumhurbaşkanının da Parlamentoda kabul edilen yasayı anayasa mahkemesine götürme hakkı bulunuyor. Parlamentoda kabul edilen yasanın 15 gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve arkasından resmi gazetede yayımlanması gerekiyor. Yasanın uygulanma biçimiyle ilgili olarak ayrıca bir genelgenin yayımlanması gerekiyor.