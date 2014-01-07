Senato Janet Yellen'in FED Başkanlığını onayladı

Amerikan Senatosu, Janet Yellen, Fed'in 15'nci ve Fed tarihinin ilk kadın başkanı olmak için Senato'nun onayını aldı.

Senato’da yapılan oylama 26’ya karşı 56 oyla Yellen’ın lehine sonuçlandı. Bu şekilde, 67 yaşındaki Yellen’in gelecek aydan itibaren dünya ekonomisinin en prestijli görevlerinden birine gelmesi için hiçbir engel kalmadı.

Başkan Barack Obama, Janet Yellen’in insanların yaşamlarını ve işlerini düzeltmeyi Amerika’nın mali politikasının önceliği haline getireceğini söyledi.

Janet Yellen, yüz yıl önce kurulan ABD Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olacak. Yellen, sekiz yıldır bu görevde bulunan ve Ocak ayı sonunda görev süresi dolacak olan Ben Bernanke’nin yerine geçecek.

Janet Yellen kimdir?

1946 yılında New York’un Brooklyn ilçesinde doğan Yellen, doktorasını Yale Üniversitesi’nde yaptı. Yıllarca San Fransisco’daki Berkeley Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olarak ders veren Janet Yellen, ardından San Fransisco Merkez Bankası başkanlığı görevinde bulundu. Bu banka FED’in Amerika’nın 12 eyaletindeki merkez bankalarından biri.



Janet Yellen, 1990’larda Başkan Bill Clinton döneminde Beyaz Saray ekonomi danışmanlığı yaptı. Dış İlişkiler Konseyi ve Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi üyesi olan Yellen, Harvard Üniversitesi ve Londra’daki Londra Ekonomi Üniversitesi’nde de ders verdi.



Bazı uzmanlara göre Yellen’in Amerika Merkez Bankası’ndaki uzun iş tecrübesi, yatırımcılara güven verebilir. Bu yüzden Başkan Obama’nın Yellen tercihi yerinde bir seçim olarak değerlendiriliyor. Ancak Cumhuriyetçiler’in Kongre’de atamayı zorlaştırması bekleniyor.



Eğer Amerika Merkez Bankası başkanlığına (FED) atanması Kongre’nin onayını alırsa, halen bankanın Başkan Yardımcısı olan Janet Yellen, FED’in 100 yıllık tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olacak.



Janet Yellen’ın ailesi ekonomiyle iç içe. Yellen’ın eşi George Akerlof, Nobel ödüllü ünlü bir ekonomist ve Berkeley Üniversitesi’nde profesör. Yellen-Akerlof çiftinin tek oğulları da ekonomi profesörü.