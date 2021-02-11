T24 LogoT24 Logo
Dünya

Senato'da Sanders'a "cahil sürtük demedim" polemiği

11 Şubat 2021 15:02

T24 Dış Haberler

Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy, Senato'da Demokrat mevkidaşı Senatör Bernie Sanders'a "cahil sürtük" demek istemediğini açıklamak zorunda kaldı.

Çarşamba sabahı gerçekleştirilen oturumda Joe Biden'ın Bütçe Yönetimi Ofisi'nin başına aday gösterdiği Neera Tanden'e tepki gösteren Kennedy, geçmişte Sanders hakkında yazdığı sert tweetlere dikkat çekerek, "Ona bir cahil sürtük demediğin kalmış" dedi. Eski bir liberal düşünce kuruluşu lideri olan Tanden, "Bu doğru değil" diyerek yanıt verdi.

Kennedy daha sonra, "Senatör Sanders'a cahil sürtük demediğim kayıtlara geçsin lütfen" dedi. Tüm bu olanlar sırasında salonda olan Sanders, "Ne desem bilmiyorum" dedi.

bernie sandersabdpolemiksenato
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24