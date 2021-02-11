Senato'da Sanders'a "cahil sürtük demedim" polemiği

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Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy, Senato'da Demokrat mevkidaşı Senatör Bernie Sanders'a "cahil sürtük" demek istemediğini açıklamak zorunda kaldı.

Çarşamba sabahı gerçekleştirilen oturumda Joe Biden'ın Bütçe Yönetimi Ofisi'nin başına aday gösterdiği Neera Tanden'e tepki gösteren Kennedy, geçmişte Sanders hakkında yazdığı sert tweetlere dikkat çekerek, "Ona bir cahil sürtük demediğin kalmış" dedi. Eski bir liberal düşünce kuruluşu lideri olan Tanden, "Bu doğru değil" diyerek yanıt verdi.

Kennedy daha sonra, "Senatör Sanders'a cahil sürtük demediğim kayıtlara geçsin lütfen" dedi. Tüm bu olanlar sırasında salonda olan Sanders, "Ne desem bilmiyorum" dedi.